Știri externe » Emiratele Arabe Unite își închid parțial spațiul aerian în urma atacurilor cu rachete și drone ale Iranului

Emiratele Arabe Unite (EAU) și-au închis parțial spațiul aerian după ce Iranul a lansat un atac cu rachete și drone către teritoriul lor, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistițiului, la începutul lunii aprilie.

Noile măsuri privind spațiul aerian au fost anunțate marți și vor rămâne în vigoare până pe 11 mai, conform avizelor NOTAM (Notice to Airmen), relatează Reuters. Conform acestor măsuri, spațiul aerian deasupra Emiratelor Arabe Unite este parțial închis, iar aeronavele au voie să utilizeze doar anumite rute.

Emiratele Arabe Unite au declarat că sistemele lor de apărare aeriană au „interceptat” luni 19 rachete și drone lansate de Iran, acesta fiind primul atac de acest gen din ultimele câteva săptămâni.

Autoritățile au condamnat noile atacuri ale Iranului, despre care au afirmat că au vizat obiective și instalații civile din țară. De asemenea, au precizat că își rezervă dreptul de a riposta. Atacurile au fost descrise ca o „serioasă escaladare” care reprezintă o amenințare directă la securitatea țării.

Școlile din Emiratele Arabe vor fi, de asemenea, închise, iar elevii vor urma cursule în format online de la domiciliu, între 5 și 8 mai.

