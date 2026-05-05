Val de reacții în tabăra liberală – după ce o parte din PNL se declară de acord ca liberalii să continue guvernarea alături de PSD. Totuși, declarațiile sunt contradictorii: unii anunță că PNL intră în opoziție, alții, că trebuie să rămână în echipă cu PSD. Chiar în aceste momente are loc o ședină extrem de tensionată a liberalilor, la care participă toți liderii PNL, după căderea guvernului Bolojan.

UPDATE: PNL menține decizia de a nu mai face Coaliție cu PSD

Cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri, liberalii au votat menținerea rezoluțiilor adoptate deja. Rezoluția a fost propusă de Ilie Bolojan.

„PSD este partidul care a generat această criză, nu noi. Iar efectele acestei crize politice vor fi resimțite. Imediat dl Nazare va prezenta toate datele aici în sedință”, a declarat Ilie Bolojan.

Totuși, potrivit surselor Gândul, unii sunt de acord să își asume în continuare PNL guvernarea.

Stolojan, Falcă și Muraru au luat și ei cuvântul. L-au lăudat pe Bolojan și au susținut să nu mai fie guvern cu PSD.

„Dragă Motreanu, dragă Siegfried, dragă Ciucu, ați candidat pe listă cu PSD și acum ne spuneți nouă cât sunteți de anti-PSD?”, a declarat deputatul Adrian Cozma, președinte al PNL Satu Mare.

Știrea inițială: Cătălin Predoiu, primul care rupe rândurile

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, la scurt timp după ce moțiunea a dărâmat Cabinetul Bolojan, că el vrea ca partidul să rămână la guvernare într-o „coaliție proeuropeană”.

Predoiu a mai spus că nu trebuia să se ajungă în situația demiterii guvernului, iar negocierile trebuiau să continue.

„PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să își lase opțiunile deschise. Funcția de premier nu e individuală, ci aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Să ne păstrăm opțiunile deschise în următoarele zile. Să cântărim în partid cea mai bună strategie. PNL are valoare strategică pentru această țară, Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu trebuie să abandonăm guvernarea”, a fost declarația lui Cătălin Predoiu pe holurile Parlamentului după demiterea Guvernului Bolojan. MAI MULTE DETALII AICI

Nicoleta Pauliuc cere PNL să rămână la guvernare

Nicoleta Pauliuc este al doilea lider din PNL, după Cătălin Predoiu, care susține că partidul trebuie să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea PSD-AUR și au dat jos Guvernul condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

„Ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate – ar fi abandon”, a scris Nicoleta Pauliuc, pe Facebook.

Senatoarea a mai precizat că PNL a rezistat la „furtuni mai grele” și va „rezista și acum”. DETALII AICI

Reacţia rivalului lui Bolojan: „PNL nu pleacă nicăieri!”

După Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, cere rămânerea PNL la guvernare, în ciuda anunțurilor lui Ilie Bolojan, recent demis de Parlament.

Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, unul dintre adversarii lui Ilie Bolojan în propriul partid, spune: „Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni (…) Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri”. VEZI AICI

Veștea: „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”

Adrian Veștea este al treilea prim-vicepreședinte PNL, după Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc, care cere ca liberalii să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și au dat jos Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali – primari, președinți de consilii județene, consilieri – care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a scris Adrian Veștea, pe Facebook. MAI MULTE DETALII AICI

Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan: „Prea puține reforme”

Într-o intervenție live la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Rareș Bogdan a lansat un atac tăios la adresa lui Ilie Bolojan și i-a reproșat că nu a făcut suficiente investiții și reforme în timpul mandatului de premier.

Rareș Bogdan a declarat că mandatul lui Ilie Bolojan nu a adus rezultatele așteptate. Acesta consideră că ritmul schimbărilor a fost mult prea lent și că Executivul nu a reușit să finalizeze proiectele mari de care România avea nevoie.

Deși face parte din același partid, europarlamentarul s-a arătat dezamăgit de mandatul premierului demis și a subliniat că se aștepta la un „ritm mult mai alert” din partea sa. Vezi AICI

