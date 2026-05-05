Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Astăzi, 5 mai, de la ora 17:00, are loc ședința extinsă a Biroului Politic Național al PNL, într-un context politic tensionat, după votul din Parlament privind moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu câteva minute înainte de startul ședinței, însă a refuzat să vorbească cu reporterii prezenți.

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură

Deși jurnaliștii au încercat să obțină declarații, acesta a refuzat constant să răspundă întrebărilor, păstrând tăcerea pe tot parcursul interacțiunii cu presa.

Reporterii au insistat asupra mai multor subiecte sensibile, însă Ilie Bolojan nu a oferit explicații sau clarificări, evitând orice comentariu public înaintea ședinței de partid.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.

După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Ce urmează

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

Următorul pas se mută la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. De aici, totul depinde de negocieri. Premierul desemnat trebuie să strângă o majoritate și să treacă prin votul Parlamentului cu un program de guvernare și o echipă completă.

