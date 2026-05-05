Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Astăzi, 5 mai, de la ora 17:00, are loc ședința extinsă a Biroului Politic Național al PNL, într-un context politic tensionat, după votul din Parlament privind moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu câteva minute înainte de startul ședinței, însă a refuzat să vorbească cu reporterii prezenți.

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură

Deși jurnaliștii au încercat să obțină declarații, acesta a refuzat constant să răspundă întrebărilor, păstrând tăcerea pe tot parcursul interacțiunii cu presa.

Reporterii au insistat asupra mai multor subiecte sensibile, însă Ilie Bolojan nu a oferit explicații sau clarificări, evitând orice comentariu public înaintea ședinței de partid.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.
După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Ce urmează

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

Următorul pas se mută la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. De aici, totul depinde de negocieri. Premierul desemnat trebuie să strângă o majoritate și să treacă prin votul Parlamentului cu un program de guvernare și o echipă completă. Citește în continuare AICI.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
18:29
Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
18:12
Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
ACTUALITATE Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia
18:10
Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia
FLASH NEWS Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii
18:09
Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii
NEWS ALERT După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
18:09
După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
INCIDENT Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să o înjure. Ce acuzații li se aduc
17:47
Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să o înjure. Ce acuzații li se aduc
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
ECONOMIE Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
18:26
Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
AUTO Renaște din „cenușă” marca auto românească cu o istorie legendară. „Un nume cu puternică încărcătură emoțională”
18:05
Renaște din „cenușă” marca auto românească cu o istorie legendară. „Un nume cu puternică încărcătură emoțională”
TENSIUNI Ce măsuri au luat rușii pentru a proteja parada de 9 mai de posibilele atacuri cu drone ale ucrainenilor
17:53
Ce măsuri au luat rușii pentru a proteja parada de 9 mai de posibilele atacuri cu drone ale ucrainenilor
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite își închid parțial spațiul aerian în urma atacurilor cu rachete și drone ale Iranului
17:32
Emiratele Arabe Unite își închid parțial spațiul aerian în urma atacurilor cu rachete și drone ale Iranului
LIVE PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
17:24
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
ALERTĂ Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”
17:23
Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”

Cele mai noi

Trimite acest link pe