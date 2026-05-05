Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR

Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a declarat că știe, din interiorul Guvernului proaspăt demis din moțiune de cenzură, că USR nu dorește să plece de la guvernare.

Ponta a declarat că are informații din interiorul Guvernului că USR, care deține 4 ministere extrem de puternice, nu este dispus să plece de la guvernare, chiar dacă Executivul a fost demis prin moțiunea de cenzură adoptată azi în Parlament.

Ponta: Fritz minte. Mâine îl sună pe Grideanu

Fritz acum a dat, a zis gata domne, a trecut moțiunea, noi nu mai vorbim cu PSD-ul. Eu zic că minte. Eu zic că mâine îl sună pe Grindeanu că ei trebuie să rămână cum a zis omul ăla lor. Domne, nici opăriți nu plecăm de la… Eu sper sincer că se schimbă nu doar Bolojean, ci se schimbă niște direcții. În special eu vorbesc de zona economică. Eu vorbesc de chestia cu taxele, vorbesc de ceea ce mai respiră în România din punct de vedere economic. Asta sper să se schimbe, a afirmat fostul premier.

Victor Ponta: Dacă rămâne ca înainte doar că nu mai e Bolojan, ne-am bucurat degeaba.

Ionuț Cristache: Dar stați puțin, deci dumneavoastră ați fi gata să faceți un pariu că USR nu pleacă de la guvernare?

Ponta: Să fac acum pariu că USR se va agăța de guvernare? Da. Sper să nu-i mai țină. Cu PSD, PNL, UDMR plus…

Cristache: Păi nu e nevoie de voturile USR pentru…?

Ponta: Nu. Nu, deloc.

De ce nu se sparge PNL

Cristache: Dacă se sparge PNL așa cum se prefigurează, nu va fi nevoie de fiecare vot până la urmă? Că nu știți câți rupe…

Ponta: Nu se sparge PNL.

Cristache: Păi și Bolojan ce face? Rămâne izolat în partidul pe care îl conduce? Cum?

Ponta: Nu așa era și domnul Ciucă înaintea lui? Așa au fost și domnul Câțu și domnul Orban. La peneliști e o tradiție. (…) Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR.

Fost președinte al PSD, Ponta a mai arătat că, din punctul său de vedere, dacă PSD rămâne în continuare alături de USR riscă să piardă alți votanți.

