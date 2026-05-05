Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR

Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a declarat că știe, din interiorul Guvernului proaspăt demis din moțiune de cenzură, că USR nu dorește să plece de la guvernare. 

Ponta a declarat că are informații din interiorul Guvernului că USR, care deține 4 ministere extrem de puternice, nu este dispus să plece de la guvernare, chiar dacă Executivul a fost demis prin moțiunea de cenzură adoptată azi în Parlament.

Ponta: Fritz minte. Mâine îl sună pe Grideanu

Fritz acum a dat, a zis gata domne, a trecut moțiunea, noi nu mai vorbim cu PSD-ul. Eu zic că minte. Eu zic că mâine îl sună pe Grindeanu că ei trebuie să rămână cum a zis omul ăla lor. Domne, nici opăriți nu plecăm de la… Eu sper sincer că se schimbă nu doar Bolojean, ci se schimbă niște direcții. În special eu vorbesc de zona economică. Eu vorbesc de chestia cu taxele, vorbesc de ceea ce mai respiră în România din punct de vedere economic. Asta sper să se schimbe, a afirmat fostul premier. 

Victor Ponta: Dacă rămâne ca înainte doar că nu mai e Bolojan, ne-am bucurat degeaba.

Ionuț Cristache: Dar stați puțin, deci dumneavoastră ați fi gata să faceți un pariu că USR nu pleacă de la guvernare? 

Ponta: Să fac acum pariu că USR se va agăța de guvernare? Da. Sper să nu-i mai țină. Cu PSD, PNL, UDMR plus…

Cristache: Păi nu e nevoie de voturile USR pentru…?

Ponta: Nu. Nu, deloc.

De ce nu se sparge PNL

Cristache: Dacă se sparge PNL așa cum se prefigurează, nu va fi nevoie de fiecare vot până la urmă? Că nu știți câți rupe…

Ponta: Nu se sparge PNL.

Cristache: Păi și Bolojan ce face? Rămâne izolat în partidul pe care îl conduce? Cum?

Ponta: Nu așa era și domnul Ciucă înaintea lui? Așa au fost și domnul Câțu și domnul Orban. La peneliști e o tradiție. (…) Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR.

Fost președinte al PSD, Ponta a mai arătat că, din punctul său de vedere, dacă PSD rămâne în continuare alături de USR riscă să piardă alți votanți.

Vizionați integral emisiunea:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Petrișor Peiu: AUR a trecut testul de maturitate/Suntem foarte departe de PSD, nu ne gândim la o înțelegere/Obiectivul AUR, alegeri anticipate
15:17
Petrișor Peiu: AUR a trecut testul de maturitate/Suntem foarte departe de PSD, nu ne gândim la o înțelegere/Obiectivul AUR, alegeri anticipate
EXCLUSIV Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”
13:22
Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”
EXCLUSIV Poate reface Bolojan coaliția pro-europeană din opoziție? Cristoiu: El nu e om politic/Principala condiție e următoarea
17:57
Poate reface Bolojan coaliția pro-europeană din opoziție? Cristoiu: El nu e om politic/Principala condiție e următoarea
EXCLUSIV Va supraviețui politic Bolojan după moțiunea de cenzură? Cristoiu: Asta este adevărata bătălie/Nicușor Dan nu stăpâneșțe tot sistemul
16:52
Va supraviețui politic Bolojan după moțiunea de cenzură? Cristoiu: Asta este adevărata bătălie/Nicușor Dan nu stăpâneșțe tot sistemul
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 5 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:46
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 5 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV „Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
15:45
„Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
FLASH NEWS Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
15:53
Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe