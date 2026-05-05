Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat situația PSD, care se află într-o criză identitară evidentă. Cunoscutul gazetar a oferit și o soluție social-democraților, și anume ca noul președinte să devină primarul Craiovei.

Într-o intervenție în studioul Gândul, Ion Cristoiu a explicat că PSD este într-o postură dificilă, chiar dacă a inițiat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care se dezbate azi.

Sinecurismul, ”viciul” care a dus la prăbușirea social-democraților

Astfel, consideră analistul politic, dacă PSD va decide să intre în opoziție, cea mai bună soluție de redresare ar fi să fie condusă de Lia Olguța Vasilescu. Însă, în prealabil, partidul trebuie să scape de marea sa slăbiciune, sinecurismul.

PSD-ul trebuie să intre acum în opoziție. Să stea 3-4 ani până la alegeri. Să se curețe de viciul fundamentul al acestui partid, poate după ce a plecat Iliescu, și anume sinercurismul. El nu știe decât să plătească. (…) Acești tipi de la PSD, toți fără excepție, nu cred în idei. Și s-a făcut acest partid cumplit de sinecuriști. La ora actuală nu mai are niciun tip care să nu fie sinecurist. Useriști sunt, auriști sunt, călingeorgiști sunt. Nu există… Dacă intră în opoziție, trebuie să se întoarcă la primărița din Craiova, a punctat Cristoiu. Acesta a mai observat că social-democrații suferă din cauza slăbirii bazei lor electorale impresionante din trecut. Dar edilul Craiovei ar putea remedia și acest deficit.

Edilul Craiovei ar putea reface uriașa bază electorală a PSD

Dacă îi conduce primărița din Craiova… ăla este PSD-ul. Ăla îl știu dintotdeauna, apropiat de naționalism, de conservatorism. PSD-ul de acum nu are nicio treabă. Sau să se rupă, nu știu. Probabil trebuie să se curețe. Domnule Cristache, dacă intră în opoziție partidul este salvat. Câștigă la scor alegerile din 2028.

