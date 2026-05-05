Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”

Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat situația PSD, care se află într-o criză identitară evidentă. Cunoscutul gazetar a oferit și o soluție social-democraților, și anume ca noul președinte să devină primarul Craiovei.

Într-o intervenție în studioul Gândul, Ion Cristoiu a explicat că PSD este într-o postură dificilă, chiar dacă a inițiat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care se dezbate azi.

Sinecurismul, ”viciul” care a dus la prăbușirea social-democraților

Astfel, consideră analistul politic, dacă PSD va decide să intre în opoziție, cea mai bună soluție de redresare ar fi să fie condusă de Lia Olguța Vasilescu. Însă, în prealabil, partidul trebuie să scape de marea sa slăbiciune, sinecurismul.

PSD-ul trebuie să intre acum în opoziție. Să stea 3-4 ani până la alegeri. Să se curețe de viciul fundamentul al acestui partid, poate după ce a plecat Iliescu, și anume sinercurismul. El nu știe decât să plătească. (…) Acești tipi de la PSD, toți fără excepție, nu cred în idei. Și s-a făcut acest partid cumplit de sinecuriști. La ora actuală nu mai are niciun tip care să nu fie sinecurist. Useriști sunt, auriști sunt, călingeorgiști sunt. Nu există… Dacă intră în opoziție, trebuie să se întoarcă la primărița din Craiova, a punctat Cristoiu. Acesta a mai observat că social-democrații suferă din cauza slăbirii bazei lor electorale impresionante din trecut. Dar edilul Craiovei ar putea remedia și acest deficit.

Edilul Craiovei ar putea reface uriașa bază electorală a PSD

Dacă îi conduce primărița din Craiova… ăla este PSD-ul. Ăla îl știu dintotdeauna, apropiat de naționalism, de conservatorism. PSD-ul de acum nu are nicio treabă. Sau să se rupă, nu știu. Probabil trebuie să se curețe. Domnule Cristache, dacă intră în opoziție partidul este salvat. Câștigă la scor alegerile din 2028. 

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu: Protestul din Piața Victoriei, organizat de Ilie Bolojan, a fost doar împotriva PSD. AUR a fost menajat!

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Poate reface Bolojan coaliția pro-europeană din opoziție? Cristoiu: El nu e om politic/Principala condiție e următoarea
17:57
Poate reface Bolojan coaliția pro-europeană din opoziție? Cristoiu: El nu e om politic/Principala condiție e următoarea
EXCLUSIV Va supraviețui politic Bolojan după moțiunea de cenzură? Cristoiu: Asta este adevărata bătălie/Nicușor Dan nu stăpâneșțe tot sistemul
16:52
Va supraviețui politic Bolojan după moțiunea de cenzură? Cristoiu: Asta este adevărata bătălie/Nicușor Dan nu stăpâneșțe tot sistemul
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 5 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:46
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 5 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV „Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
15:45
„Rețeaua de idoli” din spatele lui Bolojan. Cristoiu: Dreapta merge cu o mașinărie de mercenari
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19, 03 May 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
14:50, 01 May 2026
”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp? Poligamia explicată: între biologie, cultură și nevoi emoționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe