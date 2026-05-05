Bulgarii, în criză politică de ani de zile, trag un semnal de alarmă pentru București: „Instabilitatea politică adaugă presiune pe economia României”

Guvernul de coaliție PNL-USR-UDMR al României a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură votată de partidele din opoziție, PSD și AUR. Demiterea guvernului marchează finalul administrației liberale a premierului Ilie Bolojan, caracterizată prin măsuri fiscale nepopulare (creșterea TVA de la 19% la 21% și tăierea pensiilor speciale) pentru reduceri de cheltuieli și combaterea deficitului, toate acestea fiind întâmpinate cu proteste.
Bulgaria, aflată în criză politică din 2021 până în aprilie 2026, trage un semnal de alarmă. Clasa politică de la București riscă să repete greșelile clasei politice de la Sofia. Bolojan tocmai a devenit al șaptelea prim-ministru demis prin moțiunea de cenzură de la revoluția anti-ceaușistă din 1989.
Potrivit Novinite , instabilitatea politică cauzată de căderea guvernului pune presiune pe economia țării. România se confruntă cu termene limită pentru reforme cheie pentru a primi finanțare de 11 miliarde de euro de la Uniunea Europeană.
Criza politică și neimplementarea reformelor nu doar că ar duce la pierderea finanțării, dar țara noastră riscă o retrogradare a ratingului de credit.
Publicația bulgară îl menționează pe președintele Nicușor Dan cum a căutat să-i asigure pe cetățeni și pe partenerii internaționali că „România își va menține direcția către Vest”.
Din 2021, Bulgaria a schimbat opt premieri și 11 guverne. Majoritatea guvernelor au fost alcătuite din coaliții de partide. Doi dintre foștii premieri, Boiko Borisov și Rosen Zhelyazkov, au fost de la partidul conservator pro-european GERB (Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei) afiliat cu Partidul Popular European. Alți doi premieri, Kiril Petkov și Nikolai Denko, au fost de la partidul liberal „Noi continuăm Schimbarea”, afiliat cu „Reînnoim Europa” .
Alegerile parlamentare din Bulgaria de pe 19 aprilie 2026 au fost câștigate de partidul social-democrat naționalist eurosceptic „Bulgaria Progresistă”, iar fostul președinte bulgar, Rumen Radev, ar urma să fie nominalizat pentru funcția de prim-ministru.
România a schimbat șapte guverne: Orban I, Orban II, Cîțu, Ciucă, Ciolacu I, Ciolacu II, Bolojan. Din 2020, România a avut 6 premieri, dintre care doi au fost interimari.
Țara noastră a experimentat patru crize politice de la pandemia de COVID-19.
Prima criză a fost în martie 2020, după demitierea guvernului Orban, reintrat în funcție.
A doua criză politică a fost cea mai îndelungată din istoria României post-1989: a debutat cu plecarea USR-PLUS de la guvernare pe 7 septembrie și a culminat cu demiterea guvernului Cîțu pe 5 octombrie 2021. Timp de 51 de zile, România a fost guvernată interimar până la formarea coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR pe 25 noiembrie 2021.
A treia criză politică a fost cea mai gravă: pe 6 decembrie 2024, rezultatele turului 1 ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au fost anulate, iar turul 2 dintre candidații prezidențiali Călin Georgescu și Elena Lasconi, programat pentru 8 decembrie 2024, nu s-a mai desfășurat.
A patra criză politică a izbucnit din 23 aprilie 2026, când miniștrii PSD și-au dat demisia din guvern, Ilie Bolojan fiind demis la moțiunea de cenzură din 5 mai 2026.
Autorul recomandă: Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern