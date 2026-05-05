Bulgarii, în criză politică de ani de zile, trag un semnal de alarmă pentru București: „Instabilitatea politică adaugă presiune pe economia României”

Guvernul de coaliție PNL-USR-UDMR al României a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură votată de partidele din opoziție, PSD și AUR. Demiterea guvernului marchează finalul administrației liberale a premierului Ilie Bolojan, caracterizată prin măsuri fiscale nepopulare (creșterea TVA de la 19% la 21% și tăierea pensiilor speciale) pentru reduceri de cheltuieli și combaterea deficitului, toate acestea fiind întâmpinate cu proteste.

Bulgaria, aflată în criză politică din 2021 până în aprilie 2026, trage un semnal de alarmă. Clasa politică de la București riscă să repete greșelile clasei politice de la Sofia. Bolojan tocmai a devenit al șaptelea prim-ministru demis prin moțiunea de cenzură de la revoluția anti-ceaușistă din 1989.

Publicație bulgară: Criza politică pune presiune pe economia României

Potrivit Novinite , instabilitatea politică cauzată de căderea guvernului pune presiune pe economia țării. România se confruntă cu termene limită pentru reforme cheie pentru a primi finanțare de 11 miliarde de euro de la Uniunea Europeană.

Criza politică și neimplementarea reformelor nu doar că ar duce la pierderea finanțării, dar țara noastră riscă o retrogradare a ratingului de credit.

Publicația bulgară îl menționează pe președintele Nicușor Dan cum a căutat să-i asigure pe cetățeni și pe partenerii internaționali că „România își va menține direcția către Vest”.

Lista prim-miniștrilor României care au fost demiși prin moțiune de cenzură

13 octombrie 2009: Emil Boc (guvern PDL-UDMR) – a fost demis de PNL și de către fostul partener de coaliție, PSD, dar a funcționat interimar și a reintrat în funcție din decembrie 2009;

(guvern PDL-UDMR) – a fost demis de PNL și de către fostul partener de coaliție, PSD, dar a funcționat interimar și a reintrat în funcție din decembrie 2009; 7 mai 2012: Mihai Răzvan Ungureanu (guvern de coaliție PDL-UNPR-UDMR) – demis de alianța USL din opoziție;

(guvern de coaliție PDL-UNPR-UDMR) – demis de alianța USL din opoziție; 29 iunie 2017: Sorin Grindeanu (guvern PSD-ALDE), demis de opoziția PNL,USR,PMP și UDMR după ce a pierdut sprijinul politic din partea PSD și ALDE în urma un conflict cu Liviu Dragnea;

(guvern PSD-ALDE), demis de opoziția PNL,USR,PMP și UDMR după ce a pierdut sprijinul politic din partea PSD și ALDE în urma un conflict cu Liviu Dragnea; 4 noiembrie 2019: Viorica Dăncilă (guvern PSD), demis de PNL, USR, PMP, UDMR după ce ALDE și-a retras sprijinul din iulie 2019;

(guvern PSD), demis de PNL, USR, PMP, UDMR după ce ALDE și-a retras sprijinul din iulie 2019; 14 martie 2020: Ludovic Orban (guvern PNL), demis de PSD, reintrat în funcție din 14 martie 2020

(guvern PNL), demis de PSD, reintrat în funcție din 14 martie 2020 5 octombrie 2021: Florin Cîțu (guvern PNL-UDMR) – a fost demis de PSD, AUR și USR-PLUS după ce s-a retras din coaliție pe 7 septembrie 2021, a funcționat interimar până la 25 noiembrie 2021;

(guvern PNL-UDMR) – a fost demis de PSD, AUR și USR-PLUS după ce s-a retras din coaliție pe 7 septembrie 2021, a funcționat interimar până la 25 noiembrie 2021; 5 mai 2026: Ilie Bolojan (guvern PNL-USR-UDMR) – a fost demis de AUR și PSD (după ce s-a retras de la guvernare 23 aprilie 2026).

Este România într-o situație similară cu Bulgaria?

Din 2021, Bulgaria a schimbat opt premieri și 11 guverne. Majoritatea guvernelor au fost alcătuite din coaliții de partide. Doi dintre foștii premieri, Boiko Borisov și Rosen Zhelyazkov, au fost de la partidul conservator pro-european GERB (Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei) afiliat cu Partidul Popular European. Alți doi premieri, Kiril Petkov și Nikolai Denko, au fost de la partidul liberal „Noi continuăm Schimbarea”, afiliat cu „Reînnoim Europa” .

Boiko Borisov (4 mai 2017 – 12 mai 2021) – guvern GERB-OP; Stefan Yanev (12 mai 2021 – 13 decembrie 2021) – guvern independent interimar; Kiril Petkov (13 decembrie 2021 – 1 august 2022) – guvern PP-BSP-ITN-DB; Galab Donev (2 august 2022-6 iunie 2023) – guvern independent interimar; Nikolai Denkov (6 iunie 2023-9 aprilie 2024) – guvern PP-DB-GERB; Dimitar Glavchev (9 aprilie 2024-16 ianuarie 2025) –guvern independent interimar ; Rosen Zhelyazkov (16 ianuarie 2025 – 19 februarie 2026) – guvern GERB; Andrey Guyurov (19 februarie 2026 – prezent) – guvern independent interimar.

Alegerile parlamentare din Bulgaria de pe 19 aprilie 2026 au fost câștigate de partidul social-democrat naționalist eurosceptic „Bulgaria Progresistă”, iar fostul președinte bulgar, Rumen Radev, ar urma să fie nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

România a schimbat șapte guverne: Orban I, Orban II, Cîțu, Ciucă, Ciolacu I, Ciolacu II, Bolojan. Din 2020, România a avut 6 premieri, dintre care doi au fost interimari.

Ludovic Orban (4 noiembrie 2019-14 martie 2020, 14 martie 2020 – 7 decembrie 2020) – guvern PNL Nicolae Ciucă (7 decembrie 2020 – 23 decembrie 2020) – guvern PNL interimar Florin Cîțu (23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021) – guvern de coaliție PNL-USR-PLUS-UDMR; Nicolae Ciucă (25 noiembrie 2021 – 12 iunie 2023) – guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR; Cătălin Predoiu (12 iunie 2023 – 15 iunie 2023) – guvern interimar PNL-PSD-UDMR; Marcel Ciolacu (15 iunie 2023 – 6 mai 2025) – guvern de coaliție PSD-PNL la primul cabinet, guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR la al doilea cabinet; Ilie Bolojan (23 iunie 2025- 5 mai 2026) – guvern de coaliție PSD (până la 23 aprilie 2026)-PNL-USR-UDMR.

Țara noastră a experimentat patru crize politice de la pandemia de COVID-19.

Prima criză a fost în martie 2020, după demitierea guvernului Orban, reintrat în funcție.

A doua criză politică a fost cea mai îndelungată din istoria României post-1989: a debutat cu plecarea USR-PLUS de la guvernare pe 7 septembrie și a culminat cu demiterea guvernului Cîțu pe 5 octombrie 2021. Timp de 51 de zile, România a fost guvernată interimar până la formarea coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR pe 25 noiembrie 2021.

A treia criză politică a fost cea mai gravă: pe 6 decembrie 2024, rezultatele turului 1 ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au fost anulate, iar turul 2 dintre candidații prezidențiali Călin Georgescu și Elena Lasconi, programat pentru 8 decembrie 2024, nu s-a mai desfășurat.

A patra criză politică a izbucnit din 23 aprilie 2026, când miniștrii PSD și-au dat demisia din guvern, Ilie Bolojan fiind demis la moțiunea de cenzură din 5 mai 2026.

Autorul recomandă: Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern