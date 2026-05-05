Analistul politic Ion Cristoiu a explicat, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! de marți, culisele demersului prin care premierul Bolojan a fost înlăturat din fruntea Guvernului. Invitatul apreciază că a existat un plan coordonat în interiorul PNL, partid condus chiar de premierul demis azi.

Din perspectiva cunoscutului gazetar, viteza cu care Ilie Bolojan, care este președintele PNL, a fost debarcat trădează un plan prealabil. Despre care admite că a fost greu de anticipat.

Cristoiu: Undeva s-a schimbat scenariul

Ion Cristoiu: În spatele planului e o forță foarte mare. Cred că undeva s-a schimbat scenariul. Pentru că dacă domnul Bolojan impune acelui birou la consultări să se meargă cu trecerea în opoziție, domnul nu face mâine consultări. Că dacă faci mâine consultări, te-a luat dracul. Vine ăsta și spune, trec în opoziție. Mai lasă să mai fiarbă o zi, două, trei, să se deștepte ăsta și să îl lase pe Bolojan. O soluție. Eu v-am spus, nouătatea la care nu mă așteptam este ieșirea asta uluitoare. Da, imediat. Și mai ales a lui Cătălin Predoiu.

Ionuț Cristache: Care e foarte prudent și tot timpul e foarte nuanțat.

Cristoiu: Păi cum! Acum n-a fost… Eu nu l-am auzit niciodată atât de nenuanțat. Sunteți de acord? Corect.

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache cine consideră că ar putea fi marele câștigător al acestei crize politice, invitatul a avut un răspuns scurt: AUR.

PNL va face referendum după succesul moțiunii

Tot în studioul Gândul, vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan, a confirmat că va fi organizat un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare. „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”, a spus Rareș Bogdan. Europarlamentarul a subliniat că scorul înregistrat la moțiune trebuie tratat cu maximă seriozitate și analizat în interiorul partidului, fără decizii luate sub impulsul momentului.

„48 de voturi peste necesar pe care îl aveau. Este un scor foarte, foarte mare. Trebuie să-l conștientizăm și în același timp să găsim soluția optimă pentru a vedea ce trebuie să facă PNL”, a mai spus Bogdan.

