De la crâșma lui Țăndărică la prizonieratul de la Turtucaia: povestea familiei lui Ion Iliescu

În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, Lavinia Betea a vorbit despre familia lui Ion Iliescu, explicând cum originile sale se leagă de un trecut marcat de greutăți. Ea a reconstituit povestea bunicilor fostului președinte și felul în care mediul social și istoric le-a influențat destinul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Cade prizonier la Turtucaia și își găsește o nevastă bulgăroică”

Istoricul a relatat povestea bunicului lui Ion Iliescu. Acesta a lucrat mai întâi într-o cârciumă din Oltenița, apoi a fost trimis pe front în Primul Război Mondial. În timpul confruntărilor a căzut prizonier la Turtucaia, unde și-a cunoscut soția, o femeie bulgăroaică.

„Are un trecut. Acest Ivanovici, care lucrează întâi într-o locantă, o crâșmă la un grec zis Țăndărică în Oltenița, se căsătorește, este trimis în Primul Război Mondial. Cade prizonier la Turtucaia și acolo își găsește o nevastă, o nevastă bulgăroică, cu care se va muta la Oltenița.”, afirmă Lavinia Betea.

O familie care se zbate în greutăți

Din această căsătorie s-au născut cinci copii: doi băieți și trei fete. Alexandru, tatăl lui Ion Iliescu, a fost unul dintre ei, iar fratele său, Eftimie, a lucrat ca măcelar.

„Oltenița este și port la Dunăre, este și acolo un amestec de etnii, ca lângă orice curs de apă mare. Cei doi vor avea cinci copii. Se înțelege că nu sunt niște oameni înstăriți. El venit din Rusia, ea venită din Bulgaria. Își încropesc o gospodărie, trăiesc în greutăți. Sunt doi băieți. Alexandru, cel care va fi tatăl lui Ion Iliescu și celălalt este Eftimie, măcelar. Despre el știm deja ceva mai mult. Știu ceva mai mult din dosarul de cadre al fratelui Elenei Ceaușescu, Gheorghe Petrescu, zis Gogu, care a fost în relații foarte apropiate cu acest Eftimie. Aveau împreună muncă de partid. Și încă trei surori. Deci o familie care se zbate în greutăți. O familie, și acum vedeți, vorbeam despre niște oameni de etnii diferite.”, spune istoricul.

Atracția ideologiei marxiste era ideea de egalitate între etnii

Lavinia Betea a arătat că diversitatea etnică a acestei familii explică de ce ideologia marxistă putea să pară atrăgătoare pentru mulți oameni.