Doru Bușcu a spus motivul pentru care Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial: „Avea o DATORIE sentimentală”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a spus motivul pentru care crede că Ludovic Orban a fost ales consilier prezidențial pe lista anunțată de Nicușor Dan. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Sunt datorii politice și pragmatice, în sensul că Orban l-a ajutat într-un moment mai complicat și mai pragmatic pe Nicușor. Este o datorie sentimentală care trebuie să închidă acest ciclu al datoriilor, mai ales că la Cotroceni se vede cum consilierii nu prea au nimic de spus. Orban era un politician condamnat la șomaj. El are o experiență politică și a vicleniilor politice. Dându-i la o parte anumite elemente exotice de personalitate, el a fost un liberal devotat,” a transmis Bușcu.