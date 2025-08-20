Doru Bușcu: „Dacă AUR, în loc de George Simion, avea un lider carismatic, ar fi ras tot”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a susținut că valul de nemulțumire din societate ar fi putut fi speculat de partidul AUR dacă formațiunea ar fi avut un alt lider. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu a declarat în cadrul emisiunii că partidul AUR ar fi avut nevoie de un lider mai carismatic decât George Simion. Privind din această perspectivă, jurnalistul consideră că formațiunea ar fi avut un impact mult mai mare asupra societății și situației politice din prezent.

„Dacă AUR în loc de Geogre Simion ar fi avut un lider carismatic, ar fi ras totul, ar fi pârjolit pământul, ar fi suspendat președintele, ar fi pus guvernul, ar fi zburat tot pentru că gradul de nemulțumire este atât de mare și el crește pe măsură ce oamenii ăștia își dau în petec, atât Bolojan cu programul de măsuri de austeritate, cât și Nicușor cu călătoriile lui fantastice,” a declarat Doru Bușcu.

Acesta a avertizat că tensiunea socială se adâncește pe fondul măsurilor de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan, dar și al gafelor continuate făcute de președintele Nicușor Dan, inclusiv prin prisma călătoriilor recente efectuate de șeful statului.