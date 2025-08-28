Doru Bușcu, despre Klaus Iohannis: „În șase luni aflăm dacă va fi regretat sau nu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a discutat despre fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Jurnalistul a afirmat că este nevoie de timp pentru a vedea dacă acesta va fi „regretat” sau doar uitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu: „În șase luni o să îți spun dacă merită regretat Iohannis”

Doru Bușcu a explicat că abia peste câteva luni se va putea evalua corect ce a lăsat Klaus Iohannis în urmă.

Doru Bușcu: „În șase luni o să îți spun dacă merită regretat Iohannis sau trebuie lăsat abandonat în cutia cu uitare.

Ionuț Cristache: Ți-ai luat angajamentul ăsta, te-ntreb peste trei luni. Doru Bușcu: Și n-aș vrea să există această perspectivă neagră, ca regretele să coboare spre Băsescu, spre Ion Iliescu, cum se întâmplă de obicei și cum s-a întâmplat la Iohannis.”, a transmis invitatul.

Ionuț Cristache: „ANAF i-a cerut cheile de la casă lui Iohannis”

Discuția a continuat cu situația juridică a fostului președinte. Cristache a relatat că timp de cinci ani a fost criticat pentru acuzațiile legate de casele lui Iohannis, însă realitatea îi dă astăzi dreptate. ANAF a cerut cheile de la jumătate din casa din Sibiu.