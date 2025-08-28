Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu, despre KLAUS Iohannis: „În șase luni aflăm dacă va fi regretat sau nu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a discutat despre fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Jurnalistul a afirmat că este nevoie de timp pentru a vedea dacă acesta va fi „regretat” sau doar uitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu a explicat că abia peste câteva luni se va putea evalua corect ce a lăsat Klaus Iohannis în urmă.

Doru Bușcu: „În șase luni o să îți spun dacă merită regretat Iohannis sau trebuie lăsat abandonat în cutia cu uitare.
Ionuț Cristache: Ți-ai luat angajamentul ăsta, te-ntreb peste trei luni.

Doru Bușcu: Și n-aș vrea să există această perspectivă neagră, ca regretele să coboare spre Băsescu, spre Ion Iliescu, cum se întâmplă de obicei și cum s-a întâmplat la Iohannis.”, a transmis invitatul.

Discuția a continuat cu situația juridică a fostului președinte. Cristache a relatat că timp de cinci ani a fost criticat pentru acuzațiile legate de casele lui Iohannis, însă realitatea îi dă astăzi dreptate. ANAF a cerut cheile de la jumătate din casa din Sibiu.

„Apropo de Iohannis, astăzi ne zice ANAF că îi cere cheile de la casă. Doamne, câte înjurături mi-am luat. Cinci ani de zile cât am stat la TVR și vorbeam de hoțul de case. Am plătit și la CNCD. Dar câte nu mi-au făcut, câte procese nu mi-au deschis. Dar cât nu m-au înjurat ăștia care astăzi îl înjură și ei pe Iohannis, dar atunci îl aplaudau. Și iată că vine realitatea și ne dă dreptate. Astăzi, ANAF ne răspunde nouă celor de la Gândul și ne zice că i-au cerut cheile de la jumătate din casă. La casa aia din Sibiu, de unde Iohannis și-a făcut banii pentru restul de case pe care le-a cumpărat.”, explică Ionuț Cristache.

