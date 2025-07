Dragoș Anastasiu: „Cum am ajuns vicepremier? Printr-un telefon în care mi s-a spus: «Cred că e momentul să te implici»”

Dragoș Anastasiu a fost invitat la emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”. El a povestit cum a ajuns să fie vicepremier în Guvernul Bolojan, dar și de unde îl cunoaște pe prim-ministrul României.

„-Cum am ajuns vicepremier? Printr-un telefon în care mi s-a spus: «Cred că e momentul să te implici».

-Vă știați cu domnul Bolojan?

– Păi am fost la Cotroceni trei luni.

-De unde vă știți cu domnul Bolojan?

-Mă știu cu domnul Bolojan de mulți ani, nu mai știu să spun anul, cred că era 2016 sau ceva de genul ăsta, când PNL pierduse niște alegeri la București sau ceva de genul ăsta, și a venit la mine neanunțat, a bătut la ușă, s-a așezat pe masa și a spus: e nevoie de oameni noi în PNL. Și aș vrea să vă invit să fiți parte a acestui partid. Așa l-am cunoscut, era primar la Oradea, ne-am apropiat mai mult, pentru că eu am fost Președintele Camerei de Comerț Româno-Germane și am avut o colaborare foarte bună cu Oradea pentru diverse proiecte, ne-am văzut în diverse momente, în această calitate, și după aceea am tot vorbit, de câte ori am fost la Oradea ne-am întâlnit acolo, venea prin București, când și când ne mai întâlneam, de fiecare data la librărie, asta mi-a plăcut, mi s-a părut o chestie extaordinară, cumpăra cărți de fiecare dată și la librăria Eminescu, de la Universitate ne mai întâlneam, mai beam o cafea”, a fost dialogul dintre Ionuț Cristache și Dragoș Anastasiu.