E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce?

28 oct. 2025, 17:02, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, actualul edil al Craiovei, a dat detalii de culise despre validarea candidaturilor lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu, la Primăria Capitalei, respectiv președinția Consiliului Județean Buzău.

Invitata a făcut dezvăluiri interesante din ședința în care PSD au fost oficializate candidaturile lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu.

„Candidaturile sunt oficiale, (n.r. – votate) în unanimitate. La domnul Ciolacu cred că a fost o abținere, a domnului Stănescu (n.r. – Paul Stănescu).  N-aș putea să vă spun exact de ce s-a abținut, poate și în glumă, ca să nu fie totuși unanimitate. Cred că a făcut-o mai mult în spirit de glumă. S-a râs, da, s-a râs”, a afirmat edilul Craiovei.

