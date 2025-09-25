Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

25 sept. 2025, 11:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 25 septembrie, de la ora 15.00, primul episod: Ion Iliescu – Dezvăluiri despre copilărie și familie.

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii nestiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfârșit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descopera.ro.

Citește și

AI AFLAT! Crin Antonescu, sfat pentru Republica Moldova, înainte de parlamentare: „E important să se organizeze alegeri corecte”
17:05
Crin Antonescu, sfat pentru Republica Moldova, înainte de parlamentare: „E important să se organizeze alegeri corecte”
VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
AI AFLAT! Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
AI AFLAT! Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
16:36
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
AI AFLAT! Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
16:26
Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
VIDEO Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
16:24
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
Mediafax
Republica Moldova între Vest și Est. Alegerile care pot face ireversibil viitorul democratic al țării
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Sentință istorică: Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării libiene
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Evz.ro
Anca Dumitra și soțul, poveste ca-n filme. Soțul a văzut-o în serial și i-a picat cu tronc
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
AU DAT-O ÎN VILEAG PE LIVE! Când credeai că nimic nu te mai poate surprinde, au spus totul. Ce au dezvăluit Virginia și Criss despre trecutul Alexandrinei a SCANDALIZAT toți internauții. Cei care au ascultat au fost pur și simplu șocați
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ce a adus înapoi pe Pământ o navă spațială rusească, supranumită „Arca lui Noe”?
SĂNĂTATE Exclusiv. România – codașă la producția europeană de paracetamol, dar campioană la consum. Dragoș Damian: Consumăm cam 20 de milioane de cutii
13:00
Exclusiv. România – codașă la producția europeană de paracetamol, dar campioană la consum. Dragoș Damian: Consumăm cam 20 de milioane de cutii
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!”
12:48
Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!”
SPORT O zi cu două MEDALII la CM de canotaj de la Shanghai! Cine a luat aurul
12:28
O zi cu două MEDALII la CM de canotaj de la Shanghai! Cine a luat aurul
EXTERNE Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional
12:22
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional