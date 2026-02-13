Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz

Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz

13 feb. 2026, 08:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ultima ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, problema de imagine cu care se confruntă Nicușor Dan. Cunoscutul gazetar apreciază că președintele României are nevoie urgentă de un upgradeestetic. 

Ionuț Cristache: Vorbeai de jovialul Nicu, care poate să-și pună talentul la muncă în interacțiunile astea cu liderii europeni. Trei poze au postat cei de la administrația prezidențială. Hai să vedeți ce postează administrația prezidențială. Noi vorbim de 8 luni de zile că Nicu este într-o inadecvare completă, că gesticulează excesiv. Aici este Nicu, asta au decis cei de la administrația prezidențială, că e o poză relevantă de la această întâlnire.

Doru Bușcu: Dar gândește-te că dacă îi pui o bilă fermecată de sticlă mână și le spune viitorul vostru… Iată viitorul nostru. Iată cum va crește România. Ați făcut-o deja? Adevărul că o cere poza.

Cristache: Deci tu ai un personaj de genul ăsta și îl denunți astfel? Hai să vezi cum s-a dus îmbrăcat, Doru. Este incredibil. E tot de pe pagina oficială a lui Nicușor. Uită-te un pic, uită-te că înnebunești. Uită-te la mânuțe, unde se opresc mânecile paltonului. Paltonul e pătat în trei locuri. Uită-te la pantalonii ăia cum atârnă. Avem departament de protocol. Niște oameni sunt plătiți pentru asta.

Bușcu: Gândește-te că e un salt înainte, nu are fularul scămoșat de culoare gri.

Cristache: Stai puțin, Doru, că acolo nu e Nicușor, e România. Nu te poți duce îmbrăcat ca la primărie într-o zi de toamnă.

Bușcu: Dacă mergi puțin la sală și îți faci umeri și nu, stă mai bine paltonul. Dar Klaus Iohannis se ducea, știi când a făcut vaccinul. S-a dus la sală înainte. 

Cristache: Dar noi am mai vorbit despre asta. Măi, Doru, e în a noua lună de mandat. Cineva trebuie să-l preia, să-l tundă, să ia măsurile.

Bușcu: Uite, să se îmbrace la Adina Buzatu, unde se îmbrăca fostul premier Ciolacu. La un moment dat a renunțat la o curea, că era prea scumpă. 

Cristache: Să se îmbrace, sunt designeri, avem și noi, ne mândrim. Uite, Cătălin Botezatu. probabil că să-i facă o ținută completă lui Nicușor. Poate că i-ar face-o roz, dar totuși ar avea o linie, un ochi de designer.

Cristache: Sau să-l ia Rareș Bogdan să-i dea niște consultanță. Niște Loro Piana, niște pantaloni mai vechi. Uită-te în ce hal ne ducem în lume.

”Era” Iohannis, net superioară la nivel de protocol

În aceeași cheie ironică, invitatul a amintit și protocolul din perioada Iohannis, pe care îl consideră superior față de cel din mandatul actualului președinte.

Bușcu: Să știi că nu este strălucit protocolul la Cotroceni. Am fost de mai multe ori pe măsură ce se succedau președinții. (…) Se mânca îngrozitor de prost. Și mă gândesc că din protocolul ăla de slabă calitate n-are cum să se nască o vestimentație care să…

Cristache: Dar pe vremea lui Iohannis cum s-a putut? Și bucătărie fusion. Și paltoane și costume. 

Bușcu: Era mai atentă, cred, doamna (n.r. – Carmen Iohannis) în primul rând, și s-a preocupat. S-a simțit suflul ei în spatele președintelui Iohannis.

