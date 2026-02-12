Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, politologul și fostul ministru de Externe Andrei Marga a făcut o radiografie la zi a războiului din Ucraina. În opinia acestuia, președintele ucrainean blochează șansele de semnare a unui tratat de pace în țara devastată de 4 ani de război cu Federația Rusă.

Fostul ministru de Externe apreciază că Europa trebuie să-și schimbe optica și ”să revină la tratate”. În contextul războiului din Ucraina, această evoluție ar permite pași semnificativi în direcția păcii.

O soluție lucidă și rațională în direcția păcii

”Trebuie să fii lucid, fără aceste reglări nu se va putea ajunge la pace. Părerea mea e, și știu că vor sări mulți sus, dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea merge la o soluție rațională în zonă”, a comentat invitatul în studioul Gândul.

În acest context, Andrei Marga a invocat experiența pe care o are cu Ucraina din perioada când era ministru în mandatul președintelui Emil Constantinescu.

”Eu nu sunt un om care urăsc în general, nu îi urăsc nici pe ucraineni. Dacă ei vor să verifice programele europene universitare, eu le-am lansat în Ucraina din însărcinarea Comisiei Europene. Am colaborat foarte bine cu universitățile Odessa, Kiev. Ca ministru am fost numit de președintele Constantinescu să fiu vice-chairman al Comitetului de Cooperare, având și ei un vice-chairman, ministrul de Externe al Ucrainei de atunci. Nu e vorba aici de a trata cu ură, dar trebuie să găsim soluții raționale, cu calm și pacific, de ce nu?”

Președintele ucrainean a anunțat miercuri, 11 februarie, că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia și obținerea unor ”garanții de securitate”, în urma unor informații de presă potrivit cărora Kievul intenționează să organizeze în curând alegeri prezidențiale și un referendum, relatează AFP.

”Vom trece la alegeri atunci când toate garanțiile de securitate necesare vor fi implementate. Este foarte ușor să o facem: să se instaureze o încetare a focului și vor avea loc alegeri”, a transmis Zelenski într-o conferință de presă online .

