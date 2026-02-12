Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington

Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington

12 feb. 2026, 17:23, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a abordat problema poziției ambigue a lui Nicușor Dan la invitația președintelui Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace. Invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu, apreciază că șeful statului ar fi trebuit să fie mai diplomat și să nu pericliteze relația delicată nici cu Donald Trump, dar nici cu Uniunea Europeană.

Pe un ton sarcastic, redactorul-șef Cațavencii a remarcat că președintele ar fi putut solicita un zoom cu Casa Albă în care să clarifice poziția României față de organizația fondată de liderul Americii. În egală măsură, a punctat Doru Bușcu, Nicușor Dan nu trebuia să neglijeze nici Bruxelles-ul, ci să să susțină blocada comercială a Ursulei von der Leyen în fața hegemoniei americane.

Ce trebuia să facă Nicușor? Nu să spună cu francezii sau cu americanii. El trebuia să spună: vă rog eu frumos, nu vreți să organizăm un zoom? Ne ia 5 minute, să-mi spuneți și mie cum stăm noi. Ce faci, să zică: Danemarca e împotrivă cutare. Hai să facem o… suntem Uniunea Europeană. Kissinger întreba: dacă vreau să vorbesc cu Europa, pe cine sun? Hai să stabilim, să sune unul și să luăm o poziție comună că acum încercăm să ranforsăm Europa, să facem un bloc comercial care e contrapondere, nu?, la hegemonia americană, la lumea multipolară

Cum ar putea argumenta Nicușor Dan refuzul de a face parte din consiliul lui Trump

Pe de altă parte, a mai remarcat invitatul lui Ionuț Cristache, șeful statului, prezent azi la summitul UE, poate să invoce, în fața lui Donald Trump, faptul că trebuie să țină cont de prioritățile blocului comunitar.

“A stat și nu au făcut nimic, consilierii nu știu dacă… Poate acum la summitul ăsta, într-o pauză de țigară, întreabă-i și pe ăia: nu vreți să facem… Pentru noi scăparea ar fi ca Uniunea Europeană să spună: noi, majoritatea statelor, 25, mai puțin Slovacia și Ungaria, dar noi nu intrăm pentru că avem niște argumente, iubim America, o respectăm, dar mai stăm. Și să fim și noi acolo într-un con de umbră, în grupul care ne mai dă bani, dar să nu îi atragem atenția lui Trump“, a conchis Bușcu.  

