Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00

12 feb. 2026, 17:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 13 februarie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 9 – 12 februarie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Petrișor Peiu, Andrei Marga și Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
17:23
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
EXCLUSIV Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii
16:27
Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii
EXCLUSIV Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență
15:44
Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență
EXCLUSIV Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina”
12:26
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina”
EXCLUSIV Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
19:04
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un halou invizibil de materie întunecată, de un milion de ori mai greu decât Soarele, s-ar ascunde în Calea Lactee
SONDAJ DE OPINIE Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-a făcut pe europeni sceptici
18:18
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-a făcut pe europeni sceptici
INTERVIU Fraudarea fondurilor alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu
18:12
Fraudarea fondurilor alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu
COMENTARIU CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
18:04
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
CREDINȚĂ Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește
17:47
Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește
ECONOMIE Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
17:46
Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
MILITAR Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
17:45
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

Cele mai noi

Trimite acest link pe