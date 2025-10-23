Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.
Urmăriți joi 23 octombrie, de la ora 15.00, episodul al patrulea: Ion Iliescu – din sânul familiei Ceaușescu, în vârful puterii comuniste.
O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfârșit un răspuns și enigme care încă aprind imaginația.
Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.