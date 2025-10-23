Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

23 oct. 2025, 14:57, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 23 octombrie, de la ora 15.00, episodul al patrulea: Ion Iliescu – din sânul familiei Ceaușescu, în vârful puterii comuniste.

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfârșit un răspuns și enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

