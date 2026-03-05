Invitat al ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat atitudinea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei copiilor români blocați în Dubai.

Oana Țoiu a refuzat să comenteze dacă a dat ordin ca fiica minoră a fostului premier Victor Ponta să nu se urce în autocar alături de ceilalți copii. ”Nu știu dacă fata domnului Ponta era într-un grup școlar, a declarat ministrul de Externe în cadrul unei conferințe de presă, joi după-amiază”. Așa cum a scris în exclusivitate Gândul, fiica lui Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare. Mai mult, în final politiciana USR a fugit din conferința de presă, presată de întrebările jurnaliștilor cu privire la fiica fostului premier.

„ Dacă a discutat cu consulul, e foarte grav „

Cunoscutul jurnalist Doru Bușcu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, mizele acestui conflict care o are ca protagonistă pe șefa diplomației.

Ionuț Cristache: Pe moment inițial a refuzat să pronunțe numele Ponta, după care a zis „- Dom’le, stați un pic, nu știu”. „- Hai bine, fie ca voi”. „- Nu știa dacă era într-un grup școlar, nu știu dacă avea probleme medicale”. Dar știe niște lucruri, doamna Țoiu. Cine are prioritate, ce categorii sunt. Dar pe speța asta exact, nu a știut să zică nimic.

Doru Bușcu: A refuzat să răspundă cu da sau nu la o întrebare simplă„.- Ați dat sau nu telefon?” Și a spus, nu vreau să vorbesc despre asta, eu în general nu dau despre copiii. Sunt două situații. Să fi discutat cu consulul despre povestea asta și să nu fi discutat. Adică să fie inocentă. Dacă a discutat, e foarte grav. Pentru că ne imaginăm că situația ar fi decurs așa. Nu a dat ea telefon, poate că a sunat consulul și a spus: „- Șefa, avem aici un caz, nu încăpem atâția. E fata lui PontaCe fac?” „ Și a spus; respectă regulamentul, selecția priorităților. De fapt, în subtext ar fi fost „Las-o jos din autocar, că e fata lui Ponta”. Nu știm. Urmează să vedem, că ei sunt datori să dea o explicație, sunt funcționari ai statului. În situația în care ea a luat partea la aceasta este grav și după părerea mea, gravitatea poate să meargă până la demisia ministrului de Externe.

Ministrul de Externe „ evită în mod vizibil un răspuns tranșant, simplu „

Acesta pune sub semnul întrebării atitudinea ministrei, căci ”dacă Țoiu e inocentă, atunci s-a comportat prostește”.

”În a doua situație, că ea este inocentă, comportamentul ei este pur prostesc. Se comportă ca un om vinovat, evitând în mod vizibil un răspuns tranșant, simplu, care închide o serie de întrebări. „- Doamne, n-am sunat, n-am nicio…” Și am închis subiectul”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române