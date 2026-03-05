Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”

Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”

05 mart. 2026, 16:22, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”

Invitat al ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat atitudinea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei copiilor români blocați în Dubai. 

Oana Țoiu a refuzat să comenteze dacă a dat ordin ca fiica minoră a fostului premier Victor Ponta să nu se urce în autocar alături de ceilalți copii. ”Nu știu dacă fata domnului Ponta era într-un grup școlar, a declarat ministrul de Externe în cadrul unei conferințe de presă, joi după-amiază. Așa cum a scris în exclusivitate Gândul, fiica lui Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare. Mai mult, în final politiciana USR a fugit din conferința de presă, presată de întrebările jurnaliștilor cu privire la fiica fostului premier.

Dacă a discutat cu consulul, e foarte grav

Cunoscutul jurnalist Doru Bușcu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, mizele acestui conflict care o are ca protagonistă pe șefa diplomației.

Ionuț Cristache: Pe moment inițial a refuzat să pronunțe numele Ponta, după care a zis „- Dom’le, stați un pic, nu știu”. „- Hai bine, fie ca voi”. „- Nu știa dacă era într-un grup școlar, nu știu dacă avea probleme medicale”. Dar știe niște lucruri, doamna Țoiu. Cine are prioritate, ce categorii sunt. Dar pe speța asta exact, nu a știut să zică nimic.

Doru Bușcu: A refuzat să răspundă cu da sau nu la o întrebare simplă„.- Ați dat sau nu telefon?” Și a spus, nu vreau să vorbesc despre asta, eu în general nu dau despre copiii. Sunt două situații. Să fi discutat cu consulul despre povestea asta și să nu fi discutat. Adică să fie inocentă. Dacă a discutat, e foarte grav. Pentru că ne imaginăm că situația ar fi decurs așa. Nu a dat ea telefon, poate că a sunat consulul și a spus: „- Șefa, avem aici un caz, nu încăpem atâția. E fata lui PontaCe fac?”  Și a spus;  respectă regulamentul, selecția priorităților. De fapt, în subtext ar fi fost „Las-o jos din autocar, că e fata lui Ponta”. Nu știm. Urmează să vedem, că ei sunt datori să dea o explicație, sunt funcționari ai statului. În situația în care ea a luat partea la aceasta este grav și după părerea mea, gravitatea poate să meargă până la demisia ministrului de Externe.

Ministrul de Externe evită în mod vizibil un răspuns tranșant, simplu

Acesta pune sub semnul întrebării atitudinea ministrei, căci ”dacă Țoiu e inocentă, atunci s-a comportat prostește”.

În a doua situație, că ea este inocentă, comportamentul ei este pur prostesc. Se comportă ca un om vinovat, evitând în mod vizibil un răspuns tranșant, simplu, care închide o serie de întrebări. „- Doamne, n-am sunat, n-am nicio…” Și am închis subiectul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române
15:34
Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
EXCLUSIV Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”
07:00
Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă”
18:19
Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă”
EXCLUSIV Teodorovici demolează scamatoria lui Bolojan cu excedentul. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2,ci la 7”
16:38
Teodorovici demolează scamatoria lui Bolojan cu excedentul. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2,ci la 7”
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Poluarea aerului afectează simțurile furnicilor, iar efectele sunt îngrijorătoare
VIDEO EXCLUSIV Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
16:49
Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
FLASH NEWS Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale
16:38
Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale
UTILE Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals
16:38
Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
16:31
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
GUVERN Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
16:16
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
FLASH NEWS Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
16:11
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe