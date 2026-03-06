Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog al jurnaliștilor Ionuț Cristache și Doru Bușcu dedicat temei complexe a eventualei intrări a României sub umbrela nucleară a Franței.

În viziunea cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, declarațiile președintelui referitoare la o eventuală cooptare a României în proiectul umbrelei nucleare a Franței sunt imprecise. Prima observație este aceea că țara noastră se află deja sub umbrela NATO. Așadar, o acceptare a propunerii lui Emmanuel Macron ar echivala o integrare a umbrelei franceze.

” E o discuție care a scăpat de sub controlul autorităților calificate ”

”Sigur că toată lumea știe că suntem sub umbrela NATO, numai că întrebarea era legată și problema, de fapt, este problema propunerii președintelui francez de a extinde umbrela nucleară franceză. Acest lucru se poate face numai și numai printr-un adaos și o integrare cu umbrela clasică pe care NATO are din partea Statelor Unite.

Nu poți să vii cu două umbrele, că umbrelele se pot ciocni între ele, pot apărea probleme legate de decizie. Numai că e o discuție care a scăpat de sub controlul autorităților consacrate, calificate, și anume a Președinției, a Ministerului de Externe și a Ministerului Apărării”.

O dilemă care poate fi tranșată doar în CSAT

Redactorul-șef Cațavencii apreciază că Nicușor Dan ar fi trebuit să supună propunerea Franței avizului CSAT.

”Toate aceste autorități ar fi trebuit să ducă rapid această problemă în CSAT și alături de problema războiului din Iran, din Orientul Mijlociu, să alcătuiască substanța unei rapide consultări în CSAT. Iar oamenii să iasă de acolo și să spună: A, umbrela franceză? Iată răspunsul. Războiul din… ? Iată răspunsul. Aducerea copiilor fără însoțitor din… Avem deja avioanele care merg și aduc. Noi nu avem flota strategică, TAROM. Asta era o componentă despre care vorbeam cu mulți ani înainte. Deci e important să ții o flotă și să investești”.

