Adrian Severin: „Accidental, am participat la eforturile ca regimul din Iran să ajungă la o anumită evoluție”

În emisiunea Marius Tucă Show, fostul ministru al afacerilor externe, Adrian Severin a atras atenția asupra evoluțiilor recente din Iran, contrazicând narativele repetate de ani de zile care ignoră schimbările de pe teren. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Severin a dezvăluit că a participat „accidental” la eforturi internaționale menite să sprijine regimul iranian să atingă un anumit nivel de dezvoltare. Acesta subliniază că relatările media se bazează pe clișee vechi, fără a ține cont de progresele lente, dar reale.

„Știrile vorbesc de descrieri, știrile astea vin cu narative. De ani de zile se repetă și care în același timp nu au ținut seama și nu s-a dorit probabil să se țină seama de evoluțiile de acolo. Eu vă spun că au fost evoluții, că sunt evoluții, că le-am constatat. Nu cred că fac vreo indiscreție. Deci am fost invitat la această discuție, eu fiind cel care acum sunt în fața dumneavoastră, adică n-am nicio funcție guvernamentală, n-am avut niciun mandat” , spune Severin

În concluzie, Adrian Severin acuză narativele repetitive care „vorbesc de descrieri” și nu iau în calcul atacurile recente ale SUA sau Israelului asupra Iranului.