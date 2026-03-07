Prima pagină » Actualitate » Studenții lucrează câteva ore pe zi în cantină pentru o bursă de 1.500 de lei și o masă caldă

Studenții lucrează câteva ore pe zi în cantină pentru o bursă de 1.500 de lei și o masă caldă

07 mart. 2026, 12:02, Actualitate
Studenții lucrează câteva ore pe zi în cantină pentru o bursă de 1.500 de lei și o masă caldă

Costurile tot mai mari ale vieții de student și reducerea burselor îi determină pe mulți tineri să își caute activități plătite chiar în campus. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, studenții lucrează în cantină câteva ore pe zi și primesc în schimb o bursă de aproximativ 1.500 de lei.

Studenții ajută la treburile din cantină

În cantina universității din Iași, activitatea începe devreme și continuă pe parcursul zilei. Bucătarii sunt ajutați de mai mulți studenți care se ocupă de sarcini simple, dar necesare pentru pregătirea meselor, conform Antena 1.

„Noi doar executăm ceea ce ni se spune. Ajutăm în pregătirea legumelor, în cazul dat sunt cartofii, îi curățăm foarte bine”, spune o studentă.

Tinerii spun că munca nu li se pare dificilă și că s-au adaptat rapid ritmului din bucătărie.

„Nu mi se pare nimic greu, chiar m-am descurcat destul de bine”, a spus un student.

Un job la câțiva pași de cămin

În prezent, opt studenți lucrează în cantina universității, cot la cot cu angajații permanenți. Activitatea lor se desfășoară la doar câțiva pași de căminele în care locuiesc, ceea ce face ca programul să fie ușor de gestionat.

  • Pentru munca depusă, studenții primesc o bursă de aproximativ 1.500 de lei și beneficiază și de o masă pe zi.

„Sunt destul de multe cheltuieli și decât să cer bani părinților prefer să am un bănuț pus deoparte. Nu zic, mă ajută foarte mult și ei, doar că prefer să am și un ban pus deoparte și pentru mine, pentru nevoile mele personale”, a spus Andreea.

„S-a scumpit și căminul și prețurile cam peste tot au început să crească și normal că avem nevoie de această bursă și ne este de mare ajutor”, a punctat Denisa.

Unii studenți au deja experiență

Pentru o parte dintre tineri, munca în cantina universității nu este o noutate. Unii au lucrat și în anii trecuți și au ales să revină.

„Sunt independent, n-am mai luat bani de acasă de mulți ani”, a spus un student.

„Eu, din fericire, am experiență. Am lucrat și anul trecut în semestrul 2 și am venit și anul acesta să încerc, pentru că mi se pare o oportunitate foarte bună pentru studenți, mai ales că avem parte și de hrană. Ni se oferă o masă pe zi și, pe lângă asta, și o bursă simbolică din care ne mai putem întreține”, a spus Mihaela.

Program de câteva ore pe zi

Potrivit conducerii cantinei, studenții lucrează aproximativ patru ore pe zi și sunt implicați în activitățile de bază din bucătărie.

„La momentul de față, în cantină vin în fiecare zi câte patru ore. […] Sunt organizați de către mine sau colegii mei din cantină, ce au de făcut în ziua respectivă: curățat legume, spălat vase, șters vesela”, a spus șefa serviciului de administrare a cantinei, Anişoara Moroșanu.

Creșterea costurilor de trai și dorința de a avea un venit propriu îi determină pe tot mai mulți studenți să aplice pentru astfel de burse de muncă oferite în campus.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”
10:30
Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”
10:00
Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”
JUSTIȚIE Închisoare cu executare pentru un patron care a șicanat un alt șofer în trafic, la Breazu
09:47
Închisoare cu executare pentru un patron care a șicanat un alt șofer în trafic, la Breazu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare
09:30
Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare
ACTUALITATE Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
09:00
Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
08:30
H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cercetătorii dezvăluie ce se întâmplă atunci când iei decizii în locul altora

Cele mai noi

Trimite acest link pe