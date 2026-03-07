Costurile tot mai mari ale vieții de student și reducerea burselor îi determină pe mulți tineri să își caute activități plătite chiar în campus. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, studenții lucrează în cantină câteva ore pe zi și primesc în schimb o bursă de aproximativ 1.500 de lei.

Studenții ajută la treburile din cantină

În cantina universității din Iași, activitatea începe devreme și continuă pe parcursul zilei. Bucătarii sunt ajutați de mai mulți studenți care se ocupă de sarcini simple, dar necesare pentru pregătirea meselor, conform Antena 1.

„Noi doar executăm ceea ce ni se spune. Ajutăm în pregătirea legumelor, în cazul dat sunt cartofii, îi curățăm foarte bine”, spune o studentă.

Tinerii spun că munca nu li se pare dificilă și că s-au adaptat rapid ritmului din bucătărie.

„Nu mi se pare nimic greu, chiar m-am descurcat destul de bine”, a spus un student.

Un job la câțiva pași de cămin

În prezent, opt studenți lucrează în cantina universității, cot la cot cu angajații permanenți. Activitatea lor se desfășoară la doar câțiva pași de căminele în care locuiesc, ceea ce face ca programul să fie ușor de gestionat.

Pentru munca depusă, studenții primesc o bursă de aproximativ 1.500 de lei și beneficiază și de o masă pe zi.

„Sunt destul de multe cheltuieli și decât să cer bani părinților prefer să am un bănuț pus deoparte. Nu zic, mă ajută foarte mult și ei, doar că prefer să am și un ban pus deoparte și pentru mine, pentru nevoile mele personale”, a spus Andreea. „S-a scumpit și căminul și prețurile cam peste tot au început să crească și normal că avem nevoie de această bursă și ne este de mare ajutor”, a punctat Denisa.

Unii studenți au deja experiență

Pentru o parte dintre tineri, munca în cantina universității nu este o noutate. Unii au lucrat și în anii trecuți și au ales să revină.

„Sunt independent, n-am mai luat bani de acasă de mulți ani”, a spus un student. „Eu, din fericire, am experiență. Am lucrat și anul trecut în semestrul 2 și am venit și anul acesta să încerc, pentru că mi se pare o oportunitate foarte bună pentru studenți, mai ales că avem parte și de hrană. Ni se oferă o masă pe zi și, pe lângă asta, și o bursă simbolică din care ne mai putem întreține”, a spus Mihaela.

Program de câteva ore pe zi

Potrivit conducerii cantinei, studenții lucrează aproximativ patru ore pe zi și sunt implicați în activitățile de bază din bucătărie.

„La momentul de față, în cantină vin în fiecare zi câte patru ore. […] Sunt organizați de către mine sau colegii mei din cantină, ce au de făcut în ziua respectivă: curățat legume, spălat vase, șters vesela”, a spus șefa serviciului de administrare a cantinei, Anişoara Moroșanu.

Creșterea costurilor de trai și dorința de a avea un venit propriu îi determină pe tot mai mulți studenți să aplice pentru astfel de burse de muncă oferite în campus.

