Stațiunea balneară din România care a devenit un magnet pentru turiști. De ce sunt atrași de acest loc, de fapt

Băile Herculane se află printre preferințele turiștilor, atunci când vine vorba despre relaxare și tratamente balneare. România are o multitudine de „comori” balneo, iar stațiunea din județul Caraș-Severin a atras atenția îndeosebi pentru apa termală bogată în sulf și minerale.

„Hotelurile beneficiază de aparatură de înaltă tehnologie, cum ar fi curenții diadinamici, laser-terapie, ultrasunet, magneto-diaflux, băi galvanice, lampe solux și mai nou avem și tehnologia TECAR, care e foarte utilă atunci când avem fracturi, diverse traumatisme, hernii de disc pentru că ne ajută în procesul de vindecare mult mai rapid”, a declarat Larisa Băloi, medic balneo, arată Antena3.ro.

Prețul minim pentru o noapte de cazare la Băile Herculane

Procedurile la care turiștii apelează au o eficiență mai mare atunci când sunt combinate cu apa termală minerală. De altfel, mulți turiști vin și pentru prevenția, cu scopul să își trateze anumite afecțiuni pentru a nu evolua negativ.

Aici, vizitatorii găsesc mai multe așezăminte turistice pentru a se relaxa cu familia, precum și pentru a beneficia de tratamentele balneare. La momentul actual, prețul unei nopți de cazare pornește de la aproape 200 de lei de persoană.

Există posibilitatea ca turiștii să găsească oferte avantajoase pentru un sejur mai lung, de 5-7 zile.

