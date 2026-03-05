Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române

Bușcu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: Această aritmetică a copiilor sună bizar. E o întârziere obișnuită a autorităților române

Jurnalistul Doru Bușcu, invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, a criticat reacția MAE, prin ministrul Oana Țoiu, și a consulului general al României de la Dubai în scandalul blocării fiicei minore a lui Victor Ponta în EmirateCunoscutul jurnalist atrage atenția că poziția ministrului este inadecvată, ca și cea a consulului țării noastre în Dubai.

Fostul premier Victor Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. Mai mult, consulul României de la Dubai a avut o reacție scandaloasă, a scris în exclusivitate Gândul (Detalii AICI).

”E o atitudine stranie a consului de acolo”

Redactorul-șef Cațavencii a observat că întreaga abordare a reprezentanților țării în această criză este una profund greșită.

Încă o dată nu știm subiectul, eu cel puțin nu-l știu. Nu am nicio, să spunem, în afară de ceea ce spui tu, că ați verificat la consulat, că e o atitudine stranie a consului de acolo, care spune că nu-l interesează. Și această aritmetică a copiilor sună bizar. Adică erau probabil 100 de copii și din ăia 100 au plecat cu autocarul și un copil, copilul lui Ponta, n-a putut să plece. Poate că erau 100 de locuri în avion și atunci a fost ținut în rezervă”, a comentat Doru Bușcu din studioul Gândul.

În opinia invitatului, putem vorbi și de o reacție întârziată tipică autorităților române.

Ce pot să spun este că tot ce se întâmplă cu românii din Emirate din Qatar,se întâmplă cu întârziere aproape obișnuită a reacției din partea autorităților române. Sunt totuși 6 zile de când a început conflictul, vreo 5 de când au început bombardamentele în zona turistică a lumii arabe și românii au semnalat de mult, au niște probleme.Cetățenii altor state au și ei probleme, dar statele au sărit mai prompt.

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu

