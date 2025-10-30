Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

30 oct. 2025, 13:41, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 30 octombrie, de la ora 15.00, episodul al cincilea: Ion Iliescu și RUPTURA de familia Ceaușescu. MARGINALIZAREA!

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care își găsesc în sfârșit un răspuns și enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

