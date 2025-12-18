Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

18 dec. 2025, 13:47, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 18 decembrie, de la ora 15.00, episodul al şaptelea: ILIESCU, ÎNDEPĂRTAREA CEAUŞEŞTILOR ŞI PRELUAREA PUTERII

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginatia.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

