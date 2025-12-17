Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație

Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație

17 dec. 2025, 17:06, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-un dialog cu Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii marca Gândul Ai Aflat! , jurnalistul Doru Bușcu a creionat un portret al șefului statului după 6 luni de mandat. În opinia redactorului-șef Cațavencii, în prezent Nicușor Dan învață ușor-ușor și nu mai are nevoie de popularitate, însă România sub mandatul său se îndreaptă spre irelevanță.

Moderatorul a observat că, dacă România ar fi o corporație, ea are toate datele unei corporații ineficiente sub conducerea managerului Nicușor Dan.  

„Nu zic acționarii: Nicu, du-te dracu, lasă-ne că ne omori?

Dacă păstrăm metafora asta cu România corporației și Nicu șeful corporației,după 6 luni nu se strânge board-ul, nu se strâng acționarii și zic: Nicu, du-te dracu, lasă-ne că ne omori?Adică într-o corporație când nu merg lucrurile, dai afară oameni și scazi salarii, tai costuri. Sarcina politică fundamentală cade pe Nicușor Dan, pentru că el este depozitarul voturilor. Așa, el trebuie să inspire națiunea, el trebuie să livreze viziunea, a comentat Ionuț Cristache din studioul Gândul.

Context în care, invitatul său a menționat exemplele multor miniștri care se scuză permanent că nu se pot face lucruri.

Aud oftaturi, amânări și replica: E foarte greu, nu se poate. Mergi acasă, de ce să avem miniștri care spun: Domne, e complicat să faci asta. Dacă e complicat lasă-l pe altul. Nu e pentru toată lumea. Este norocul, onoarea vieții tale, a replicat Doru Bușcu.

Noi pierdem timp în fiecare secundă

Cristache: Dar ce ne facem cu constatarea că el nu poate, ce facem noi în fața acestei fatalități?

Bușcu: Asta am întrebat și eu în mai multe texte. Nu avem ce face.

Cristache: Mie mi se pare că în 6 luni de zile a dovedit cam tot ce era de dovedit.

Bușcu: Sigur va mai învăța lucruri.

Cristache: Nu cred că va mai învăța. 5 ani de zile la Primărie nu a învățat nimic.

Bușcu: Va evolua, va învăța, dar nu cu viteza cerută de acest post. Va rămâne întotdeauna depășit de situație, asta e posibil, dar el peste 5 ani va fi un om mai pregătit pentru poziția de președinte decât este acum. Asta nu înseamnă că ne va ajuta pe noi să reducem distanța care ne separă de plutonul țărilor care au înțeles să se miște mai repede. Noi pierdem timp în fiecare secundă, cu fiecare vorbă scoasă de un ministru, cu fiecare zi care trece, în care oamenii dărâmă ușa la Guvern pe la 5. În loc să nu poată dormi de lucrurile care trebuie rezolvate, se uită la Netflix, trag un șpriț, dau un telefon: am și eu pe cineva să-l angajezi la ministerul tău că angajez și eu unul de-al tău la ministerul meu.

Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani

Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva"

Cele mai noi