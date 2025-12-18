Prima pagină » Actualitate » BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”

BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 15:02, Actualitate
BNS acuză Guvernul Bolojan că

Sindicaliştii Blocului Naţional tună şi fulgeră din cauza faptului că România va majora salariul minim abia de la 1 iulie, în timp ce republica Moldova va opera aceste schimbări de la 1 ianuarie 2026. Cei de la BNS spun chiar că acest lucru „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat. Salariul minim trebuie majorat de la 1 ianuarie 2026. Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”. 

Potrivit unui comunicat transmis de către BNS, „decizia coaliției de guvernare de a majora salariul minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie este incorectă, abuzivă, lipsită de fundament economic și social, și contrară legislației în vigoare.”

Aplicarea formulei legale indică în mod clar că salariul minim brut pentru anul 2026 trebuie să fie de cel puțin 4.325 lei începând cu 1 ianuarie, nu de la jumătatea anului. Amânarea creșterii până la 1 iulie echivalează, în fapt, cu o înghețare a salariului minim pentru primele șase luni ale anului și are efecte directe și grave asupra unui număr foarte mare de salariați, se arată în comunicat.

,,Decizia coaliției privind creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 este una ticăloasă care întărește constatarea că actuala clasă politică se comportă ca și cum ar fi stăpânii României. De ce? Avem o lege în vigoare, aprobată de Parlament, care stabilește că salariul minim crește de la 1 ianuarie! Este legea care transpune Directiva europeană privind salariul minim. Apoi, avem o Hotărâre de Guvern nr. 35 din 2025 care stabilește indicatorii, calcule și analiză de impact pentru determinarea salariului minim. Toate acestea sunt evaluate și prezentate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale după estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Stabilirea valorii salariului minim nu este o negociere la tarabă, ci este rezultatul unor evaluări tehnice, în baza unor criterii și a unor indicatori clar stabiliți!”, a declarat președintele BNS, Dumitru Costin.

Cei mai afectaţi, spun sindicaliştii, sunt cei aproximativ 1,8 milioane de salariați încadraţi cu un salariu între  4.050 – 4.350 lei şi alţi peste 849.000 de salariați al căror venit minim va fi înghețat încă 6 luni la valoarea de 4.050 lei.

Prin urmare, BNS solicită coaliției de guvernare să revină asupra deciziei și să respecte atât prevederile legale, cât și fundamentele economice, sociale și statistice care au stat la baza determinării salariului minim în 2026.

Salariații cu venituri mici nu pot suporta, încă o dată, nota de plată a politicilor inflaționiste ale statului, m ai spun aceştia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Protest la Cotroceni. Mii de sindicalişti îşi strigă revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan

Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ACTUALITATE Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
14:45
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
POLITICĂ Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
14:44
Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Cele mai noi