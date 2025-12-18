BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”

Sindicaliştii Blocului Naţional tună şi fulgeră din cauza faptului că România va majora salariul minim abia de la 1 iulie, în timp ce republica Moldova va opera aceste schimbări de la 1 ianuarie 2026. Cei de la BNS spun chiar că acest lucru „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat. Salariul minim trebuie majorat de la 1 ianuarie 2026. Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”.

Potrivit unui comunicat transmis de către BNS, „decizia coaliției de guvernare de a majora salariul minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie este incorectă, abuzivă, lipsită de fundament economic și social, și contrară legislației în vigoare.”

Aplicarea formulei legale indică în mod clar că salariul minim brut pentru anul 2026 trebuie să fie de cel puțin 4.325 lei începând cu 1 ianuarie, nu de la jumătatea anului. Amânarea creșterii până la 1 iulie echivalează, în fapt, cu o înghețare a salariului minim pentru primele șase luni ale anului și are efecte directe și grave asupra unui număr foarte mare de salariați, se arată în comunicat.

,,Decizia coaliției privind creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 este una ticăloasă care întărește constatarea că actuala clasă politică se comportă ca și cum ar fi stăpânii României. De ce? Avem o lege în vigoare, aprobată de Parlament, care stabilește că salariul minim crește de la 1 ianuarie! Este legea care transpune Directiva europeană privind salariul minim. Apoi, avem o Hotărâre de Guvern nr. 35 din 2025 care stabilește indicatorii, calcule și analiză de impact pentru determinarea salariului minim. Toate acestea sunt evaluate și prezentate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale după estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Stabilirea valorii salariului minim nu este o negociere la tarabă, ci este rezultatul unor evaluări tehnice, în baza unor criterii și a unor indicatori clar stabiliți!”, a declarat președintele BNS, Dumitru Costin.

Cei mai afectaţi, spun sindicaliştii, sunt cei aproximativ 1,8 milioane de salariați încadraţi cu un salariu între 4.050 – 4.350 lei şi alţi peste 849.000 de salariați al căror venit minim va fi înghețat încă 6 luni la valoarea de 4.050 lei.

Prin urmare, BNS solicită coaliției de guvernare să revină asupra deciziei și să respecte atât prevederile legale, cât și fundamentele economice, sociale și statistice care au stat la baza determinării salariului minim în 2026.

Salariații cu venituri mici nu pot suporta, încă o dată, nota de plată a politicilor inflaționiste ale statului, m ai spun aceştia.

