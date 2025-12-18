Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu a comentat ascensiunea politică a lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat Primăria Capitalei. În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, liberalul câștigă teren spectaculos în preferințele electoratului și, la un moment dat, ar putea chiar amenința scaunul de președinte al precedesorului său la PMB.

Cunoscutul jurnalist Doru Bușcu a comentat, alături de Ionuț Cristache, poziția ascendentă a fostului primar de la Sectorul 6, care nu a ezitat să dezvăluie dezastrul și datoriile uriașe lăsate de fostul edil al Capitalei, actualmente președintele României. Potrivit invitatului, „greaua moștenire” lăsată de Nicușor Dan îi suflă vânt în pupă lui Ciprian Ciucu, în lumina unei eventuale candidaturi a celui din urmă la funcția supremă în stat.

Doru Bușcu: Acum, în instituții ale statului, lucrurile nu stau. Tu nu cheltui din buzunar din banii pe care îi depozitezi la bancă, poți să faci credit. Dacă Nicuşor, să presupunem, nu știu, dar spun o situație ipotetică, dacă Nicuşor a plătit datoriile și a făcut din nou recreditabilă, cu dobânzi bune, Primăria Capitalei, sigur, că așa te dezvolți. Dar ce spune de fapt Ciucu? Este o declarație de început de război.

Ionuț Cristache: Superb, vrem. Cu moștenirea lui Nicuşor Dan.

Se conturează 3 lideri ai dreptei

Bușcu: Și nu e greu să deschizi un război cu Nicuşor. La început mai moderat, după care, în funcție de cum evoluează lucrurile, mai intens. Sunt acum, pe partea dreaptă, 3 lideri ai puterii. Unul este președintele Nicuşor, al doilea este Bolojan și al treilea, the rising star, este tânărul Ciucu.

Cristache: Care trebuie să ridice ceva mai repede, că are foarte puțin timp la dispoziție.

Bușcu: Are puțin timp, dar poate să mai ia un mandat.

Cristache: Da, da, da. Păi pentru asta-i joaca.

Bușcu: Și poate să candideze la președinție fluierând la jumătatea celui de-al doilea mandat, când îi expiră și lui Nicuşor… Îl avem pe Bolojan, care a câștigat, prin victoria lui Ciucu, a câștigat o legitimitate sporită în PNL, a inhibat grupurile contestatare din sectorul agricol Ilfov. Nicuşor pare, în momentul ăsta, posesorul potențial al celor mai performante arme, dar cel mai nepriceput mânuitor al lor. Așa că cei doi se pot urca, unul pe măsurile economice, celălalt pe administrarea Capitalei, foarte ușor. Aș fi și curios, într-un sondaj care ar fi făcut peste o săptămână-două, să văd o comparație de popularitate între cei 3 și să vedem dacă Ciucu a devenit național.

Cristache: Încă nu a intrat în primărie, de fapt, deci e greu de crezut.

Bușcu: Eu aș spune că are o cifră care dă fiori, cel puțin unuia dintre cei doi.

