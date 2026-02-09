Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu

09 feb. 2026, 18:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitatul emisiunii este Petrișor Peiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Cele mai noi

