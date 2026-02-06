Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile

Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile

06 feb. 2026, 11:04, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat impactul raportului prezentat în congresul SUA cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles, care a influențat și anularea alegerilor din România. 

În primul rând, a remarcat Doru Bușcu, este vorba de o dublă măsură și de o disonanță. Nici președintele României nu a mai prezentat raportul promis public despre anularea alegerilor. Însă, nici raportul prezentat în Congresul american nu poate fi luat cu valoare de adevăr, din moment ce compania TikTok este deținută în prezent tot de americani, iar discursul liderilor Americii țintește Europa.

Nicușor Dan nu a mai livrat dovezile promise

Doru Bușcu: Este un bias politic acolo. Deci una este declarația pe care au dat-o și care este corectă, spun eu. Nu se puteau face ei de doi bani, că și România era inclusă.Pe de altă parte, avem două situații egal penibile. Una, lipsa de dovezi și întârzierea, probabil definitivă, a datelor despre falsificarea alegerilor, despre faptul că rușii s-au amestecatși noi am făcut bine anulând alegerile, pe care Nicușor Dan a promis-o și nu aceste dovezi, le-a promis și nu le-a livrat. Iar în celălalt, raportul american este cel puțin egal în imprecizie, pentru că spune că TikTok n-a găsit și n-a putut să prezinte nicio evidență a unei rețele care a coordonat de 25.000 de conturi. Este o afirmație egală ca valoare de adevăr, fiind nedovedită, cu afirmațiile din raportul pe care l-a prezentat Nicușor. Noi avem o problemă cu Nicușor și cu oamenii noștri.

Ce hibe are raportul american

Ionuț Cristache: TikTok, astăzi când vorbim, este o companie americană.
Bușcu: Cu atât mai puțin ar fi prezentat dovezile în defavoarea afirmațiilor președintele Americii.
Cristache: Atunci de ce ar minți Statele Unite cu privire la acest aspect?
Bușcu: Dar nu mint Statele Unite. Este un grup de politicieni, și noi avem politicieni ca George Simion, care se duc și spun o imagine falsificată.
Cristache: Da, dar datele astea sunt însușite, înaintea acestui raport au fost însușite de J.D. Vance, anul trecut la Munchen.
Bușcu: Dar noi știm că există o exaltare în discursul politic al lui J.D. Vance, care nedreptățește de multe ori statele europene.
Cristache: Păi nu că ziceai că nu sunt Statele Unit? Sunt Statele Unite din moment ce și vicepreședintele e de acord, s-a antepronunțat înainte de acest raport?
Bușcu: Fără nicio dovadă atunci, el s-a pronunțat înainte să există vreun raport. Înainte ca noi să prezentăm un raport în care pretindem că sunt dovezi.
Cristache: Deci americanii vorbesc fără dovezi. Sunt niște idioți.
Bușcu: În faza de început a regimului Trump s-a vorbit mult și ofensiv la adresa Europenei.Nu numai România, și Germania a fost luată, tăvălită pe jos. Nu spun că fără argumente, dar fără dovezi. Dacă acest document era livrat de departamentele de justiție, de serviciile secrete,ar fi reprezentat ca și munca unui inginer, unui profesor de matematică, să spunem. Diferită de munca unui analist public de la televizor.
