Doru Bușcu: Este un bias politic acolo. Deci una este declarația pe care au dat-o și care este corectă, spun eu.

Nu se puteau face ei de doi bani, că și România era inclusă.

Pe de altă parte, avem două situații egal penibile. Una, lipsa de dovezi și întârzierea,

probabil definitivă, a datelor despre falsificarea alegerilor, despre faptul că rușii s-au amestecat

și noi am făcut bine anulând alegerile, pe care Nicușor Dan a promis-o și nu aceste dovezi, le-a promis și nu le-a livrat.

Iar în celălalt, raportul american este cel puțin egal în imprecizie, pentru că spune că TikTok n-a găsit

și n-a putut să prezinte nicio evidență a unei rețele care a coordonat de 25.000 de conturi.

Este o afirmație egală ca valoare de adevăr, fiind nedovedită, cu afirmațiile din raportul pe care l-a prezentat Nicușor.