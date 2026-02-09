În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, invitatul său Ion Cristoiu a analizat cel mai fierbinte scenariu de pe prima scenă politică: alegerile anticipate. În opinia cunoscutului jurnalist și analist politic, pe fondul crizei social-economice care afectează România, AUR are o șansă deosebită să provoace anticipate, scenariu în care vede o soluție de securitate națională.

Bolojan și-ar putea crea o platformă în vederea ruperii de PSD

Ionuț Cristache: Vedeți șanse pentru un nou partid, o platformă pentru Bolojan? În ideea în care, dom’le, îl dăm la o parte, eu îmi fac un partid împreună cu USR și capitalizând tot ce se poate capitaliza de pe urma acestei guvernări, că un nucleu are… Nu se vorbește degeaba de userizare. Useriștii aclamă politicile lui Bolojan.

Ion Cristoiu: Da, ea poate fi pregătită în perspectiva unei ruperi de PSD. Și eu suspectez toate aceste măsuri că ei pregătesc anticipate. Nu uitați un lucru foarte important, că nici Nicușor (Dan) nu are partid și se vede…

Cristache: Păi și anticipate în condițiile în care tu ai un AUR la 40%?

Cristoiu: Nu. Când vor fi anticipate, AUR are 5%. Hai, domnule Cristache.

Cristache: Așa mult intrat la apă?

Cristoiu: Sunt sătul până în gât de umflarea AUR, de pericolul extremist.

Cristache: Păi și anticipate să ce?

De ce nu este posibilă o ” combinație ” PSD-AUR

Cristoiu: E complicat. Dacă vreți să vă spun o chestie, e o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate. Pentru că, la ora actuală, avem următoarele situații. Avem un PSD care a câștigat alegerile parlamentare, cu chiu cu vai a câștigat. Eu vorbesc de aritmetică parlamentară. Și pe locul 2 avem AUR ca partid parlamentar. Având în vedere că celelalte două partide (n.r. – suveraniste, POT și S.O.S.) au fost create de Securitate ca să nu câștige AUR, să fie pe primul loc, deci putem considera și ălea tot bazinul AUR.

Dar, în aceste condiții, noi avem un număr uriaș, atât de alegători cât și de aleși, care nu pot fi folosiți în exercițiul puterii. Din această cauză, la ora actuală, România este blocată în aceeași coaliție. Deci nu se poate face nicio combinație AUR-PSD ca să poată să schimbe. Noi suntem condamnați să îi vedem tot timpul pe aceiași tipi. În structuri sunt tipi care zic: bă, la un moment dat oamenii se vor sătura, hai să îi schimbăm. N-ai cum. Și atunci ai două posibilități. Sau faci anticipate și se schimbă cât de cât structura asta, sau schimbi conducerea la AUR.

