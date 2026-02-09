Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu critică absența lui Nicușor Dan de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump: Este clar că nu vrea să se ducă/El e cu Macron

Cristoiu critică absența lui Nicușor Dan de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump: Este clar că nu vrea să se ducă/El e cu Macron

09 feb. 2026, 15:42, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema reacției lui Nicușor Dan la invitația președintelui Donald Trump la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, organizația internațională creată de liderul de la Casa Albă. Potrivit cunoscutului analist politic, participarea ar fi deschis conexiuni mai directe cu șeful Americii.

În opinia lui Cristoiu, atitudinea președintelui, care a invocat scrisoarea trimisă de ministrul român de Externe, sugerează că acesta, de fapt, îi pune condiții lui Trump.

Nicușor Dan îi pune condiții lui Trump

E un tâmpit politic. La scrisoare, Nicușor Dan a răspuns, e foarte important, că a trimis scrisoarea lui Țoiu, că așa e la noi, a observat cunoscutul gazetar.

Mai mult, ezitarea lui Nicușor Dan se explică prin apropierea acestuia de președintele Franței.

Ion Cristoiu: Cea mai bună soluție, cum ați spus dumneavoastră, este clar că el nu vrea să se ducă pentru că e cu Macron. 

Ionuț Cristache: Și mai e și aparatul de propagandă, care a zis-o tot weekend-ul: Să nu cumva să te duci, Nicușoare. Nu le-ați citit?

Cristoiu: El nu putea spune? Nu mă duc, că mi-a cerut aparatul de propagandă? El nu e cu Trump. El este anti-Trump pentru că deja a optat pentru…

Cristache: E pregătită România să renunțe la tot ce înseamnă scutul ăsta de protecție american?

Cristache: Păi nu, domnule Cristoiu, dacă noi suntem anti-Trump la nivel de administrație prezidențială, e clar că ăsta-i destinul nostru pentru următorii ani. Întrebare: e pregătită România să renunțe la tot ce înseamnă scutul ăsta de protecție american? Și doi la mână. Ne-a consultat și pe noi cineva? Nu. A candidat Nicușor Dan spunând: votați-mă că anulez parteneriatul strategic cu Statele Unite și o să fac o țară ca o Franță? Eu nu pot să fiu într-atât de detașat ca dvs.

Cristoiu: Păi sunt detașat, pentru că eu nu l-am ales. Ce să fac eu?

Cristache: Păi nici eu nu l-am ales, domnule Cristoiu, dar e și al nostru.

Cristoiu: Păi și de ce nu iese lumea în stradă? Ce să-i fac? Mai mult de atâta… nici măcar nu iese când n-au apă.

Cristache: Și aș repeta un pic întrebarea de început. Deci l-am refuzat o dată la Davos, îl refuzăm a doua oară să mergem…

Cristoiu: Da, să mergem, e o șmecherie.

Cristache: Adică câte șanse ne mai dă Trump și noi zicem, du-te, bă, prietene…

Cristoiu: E o șmecherie. 

