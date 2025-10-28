Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public

28 oct. 2025, 16:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitată în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, social-democrata Lia Olguța Vasilescu a făcut o radiografie necruțătoare a modului defectuos în care funcționează coaliția. Un exemplu relevant în acest sens este atitudinea premierului, care practic a blocat alianța de guvernare și ignoră dezbaterile pe toate actele sale legislative. 

În primul rând, deși a fost primar al Oradei, Ilie Bolojan nu a studiat cu atenție conținutul POUG 52, care face ravagii în instituțiile de cultură, atrage atenția social-democrata. Pentru a exemplifica abordarea eronată a actualului premier pe tema reformei administrative, edilul Craiovei a detaliat diferența dinspre structura unui buget local și lipsa sa de impact real asupra deficitului național.

Bugetele locale nu impactează deficitul

Era vorba de bugetele noastre locale, nu are nicio legătură cu bugetul național sau cu deficitul. Eu zic că el are doar vina că, fiind primar sau fost primar, nu s-a uitat cu atenție pe această ordonanță de urgență. Dar să știți că de la Finanțe tot timpul pățim așa pentru că ei nu înțeleg niște lucruri. Nu înțeleg că reparațiile la o primărie nu e același lucru cu reparațiile la ei în minister . Că reparațiile într-o primărie înseamnă reparații de drumuri, de școli, de spitale șamd. Ei nu înțeleg că serviciile la o primărie înseamnă iluminat public, salubrizare, ecarisaj, spații verde șamd. Nu bunurile și serviciile pe care ei le au în ministere”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

L-am sunat și eu, a spus că într-adevăr e ceva greșit

În același context, social-democrata a completat că actualul Guvern și-a făcut un obicei din a evita orice dezbaterre publică pe actele sale legislative, asumate în Parlament.

De fiecare dată pățim astfel de lucruri într-o ordonanță de urgență pe care, din fericire până acum, puteam să le corectăm fie în Parlament (că ajungea ordonanța imediat și o sesizam), fie în dezbaterea publică. Problema la acest Guvern, și am reproșat-o în ședința de coaliție, este că nici ordinele de ministru, nici ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public. Sunt avizate de ministerele de resort, dar eu vorbeam de perioada de dezbatere publică, în care beneficiarul, recte administrația publică locală, se uită și vede: aici e o problemă. De exemplu, certificatele de deces. Era blocaj total în administrație. L-am sunat și eu, a spus că într-adevăr e ceva greșit. A doua oară au venit, înțeleg că Ministerul Justiției nu mai putea să plătească taxele de timbru, statul pierdea toate procesele.

