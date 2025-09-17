În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a comentat rechizitoriul lui Călin Georgescu, pe care îl consideră o „jenantă compunere” din care nu se înțelege nimic. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Eu cred că băiatul ăsta (Alex Florența) a venit cu această jenantă compunere doar ca să iasă în evidență. El și Marius Iacob. Eu tot n-am înțeles nimic. Spune și tu niște fapte,” a transmis Călinescu.