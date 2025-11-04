Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”

Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”

04 nov. 2025, 16:33, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”

În politică a venit era concubinajului. Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a abordat numeroasele cazuri de concubinaj printre liderii de la vârful politicii, care ridică suspiciuni rezonabile că ar putea fi un subterfugiu pentru a-și camufla averea. În opinia vedetei de televiziune, actualii lideri nici măcar nu se mai preocupă să salveze aparențele, căci știu că dețin frâiele puterii.

Provocat de moderatorul emisiunii să comenteze dacă nu cumva această practică larg întâlnită, așa cum a scris Gândul, de la președintele Nicușor Dan la premierul Ilie Bolojan sau vicepremierul Oana Gheorghiu, este imorală, Florin Călinescu a admis că este posibil să fie un truc eficient.

Cristache: Sunt îndreptățit să cred că au ceva de ascuns? Care e compania franceză la care lucrează bărbatul (n.r. – partenerul Oanei Gheorghiu)? Ce venituri are?

Călinescu: Nu, n-au nimic de ascuns, li se rupe. Dacă nu au trebuit să declare (n.r. – veniturile partenerilor de viață)… Ești jurnalist, întreabă pe cine trebuie. Dar vezi că se votează acum să nu deranjezi funcționarul public, să nu îți iei 20.000 ron amendă. Astea sunt filme de pe vremea lui Ceaușescu, să vii în fața poporului, atunci într-adevăr se punea problema ca omul nou să vină…

Cristache: Eu mi-aduc aminte când era mare deranj în presă, când venea Marian Oprișan și zicea: Mama mea sunt eu, trecea toată averea pe numele mamei. Veneau pesediștii îmbuibați și-și transferau averea pe numele amantelor. Dintr-odată vin unii care ajung președinte, premier, vicepremier. Nici măcar nu își mai bat capul, gata, nu ne-am căsătorit.

Călinescu: Mi se pare normal să îți arate că li se rupe de tot ceea ce înseamnă Constituție. Ni se rupe, noi v-am pus acolo. Cum ți-ai permite tu, ministru de Finanțe, să trimiți ANAF-ul la mine?

