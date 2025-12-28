Prima pagină » Justiție » Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul

28 dec. 2025, 15:52, Justiție
Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită „eroina” documentarului Recorder și una dintre vocile protestelor pentru Justiție, a ales să plece în Laponia la scurt timp după valul de manifestații. Potrivit declarației de avere din 2023, magistratul de la Curtea de Apel București a încasat într-un singur an peste 249.000 de lei din salariu, mai mult decât de ajuns pentru o vacanță în „țara lui moș Crăciun”. La nivelul anului 2023, potrivit ultimei declarații de avere depusă, Raluca Moroșanu încasa de la Curtea de Apel peste 20.000 de lei pe lună.

Moroșanu, în vacanță în Laponia

Pe 26 decembrie, Raluca Moroșanu își schimba poza de profil de pe Facebook cu una direct din Laponia. La fel și-a modificat și poza de copertă, cu o fotografie cu Aurora Boreală. Magistratul și-a luat o pauză binemeritată și a plecat în vacanță la scurt timp după explozia scandalului din Justiție.

Informația că judecătoarea este în Laponia a fost evidențiată de către Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic. El a postat o fotografie alături de Raluca Moroșanu pe Facebook, în care lăuda magistratul, pe care l-a întâlnit în vacanță.

„Știam deja că Raluca Moroșanu este un om super fain, modest, calculat, cu foarte multă decență și sufletistă. Acum câteva săptămâni toată țara a aflat și că e curajoasă și dreaptă, ceea ce e chiar o virtute în România zilelor noastre. La cum am cunoscut-o eu, Raluca nu e împotriva nimănui, nu este anti cineva, ci este doar pro etică și dreptate”, scrie Pascu.

Laponia nu e o destinație ieftină. Un sejur de 4–7 zile, cu zbor dus‑întors din București spre Rovaniemi, Kittilä sau Ivalo, însoțit de cazare și activități precum safari cu husky sau tururi pentru Aurora Boreală, poate ajunge la sume între 2.000 și 4.000 de euro de persoană, în funcție de pachet și sezon. De Crăciun, perioada în care și-a ales Raluca Moroșanu să meargă, însă, face ca prețurile să fie chiar mai mari.

Ce venituri are judecătoarea

Raluca Moroșanu, potrivit propriei prezentări, se află în magistratură de 26 de ani, dintre care în ultimii 19 ani a fost judecătoare penalistă la Curtea de Apel București.  Potrivit declarației sale de avere din 2023, ea deține conturi și depozite bancare în valoare totală de peste 80.000 € și fonduri de investiții care însumează aproape 315.000 RON, inclusiv pensii private și alte forme de economisire.

Moroșanu ar urma să primească o pensie care depășește salariul ei actual. Pensia sa brută ar fi de aproximativ 34.000 de lei, ceea ce înseamnă o pensie netă lunară de 23.669 de lei, cu aproximativ 3.600 de lei mai mult decât salariul său.

Gândul a arătat că  Raluca Moroșanu „eroina” și protestatara de la Curtea de Apeleste de altfel și singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților, deși judecătoarei i se aplică vechile prevederi legale privind pensionarea specială.

Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția I Penală a Curții de Apel București, a devenit subiectul principal al discuțiilor din sistemul de justiție după ce, în timpul conferinței organizate de CAB pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, a declarat că „tot ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat.”

Cunoscută drept un magistrat implicat în dosare grele și sensibile, judecătoarea Moroșanu nu este străină de atenția publică. Unele pedepse au fost înăsprite de judecătoare, în timp ce altele au fost reduse. Cel mai controversat dosar care a trecut prin mâna sa a fost legat de schimbarea încadrării juridice de la „tentativă de omor”, la „lovire și alte violențe” în cazul milionarului care a încercat să-și ucidă soția în jacuzzi. Argumentul care a stat în spatele deciziei a fost că martorii nu au cronometrat câte minute a stat victima cu capul sub apă. (Materialul integral AICI)

