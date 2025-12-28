Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”

Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 15:37, Știri externe
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un omagiu pe contul de X,  la aflarea veștii despre moartea lui Brigitte Bardot, actrița simbol a Franței. 

Emmanuel Macron a transmis un mesaj, în care, a elogiat-o pe actrița Brigitte Bardot, care a încetat din viață la 91 de ani.

„Filmele ei, vocea ei, celebritatea ei, inițialele ei, patimile ei, altruismul față de animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate. O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a emoționat. Plângem o legendă a secolului”, a afirmat președintele Franței.

În 1957, la vârsta de 23 de ani, Brigitte Bardot a intrat în istoria cinematografiei în filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, pelicula de referință al soțului ei, Roger Vadim. Senzualitatea explozivă a transformat-o într-un „sex-simbol” incontestabil.

Brigitte Bardot, „cea mai frumoasă femeie din lume”, după cum o numea presa vremii, a ales să părăsească lumina reflectoarelor în 1973, la apogeul celebrității. Brigitte și-a dedicat viața ocrotirii animalelor, însă nu a încetat niciodată să fie o figură controversată.

Controversele din jurul actriței

Pe lângă activismul pentru animale, Bardot a atras controverse. În ultimele decenii, a scris şi a vorbit despre politică în termeni care i-au adus condamnări pentru incitare la ură. Susţinerea ei faţă de formaţiuni de extremă dreaptă din Franţa şi declaraţiile sale despre imigranţi au polarizat opinia publică.

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
16:30
🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
15:34
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
FLASH NEWS AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local
14:47
AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local
FLASH NEWS Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară
12:37
Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară
EXTERNE Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
10:45
Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
ANALIZA de 10 Războiul dintre Rusia și Ucraina, „lecție deschisă” pentru China. Beijingul trage concluzii cheie, se adaptează și modelează din mers planificarea unei invazii în Taiwan
10:00
Războiul dintre Rusia și Ucraina, „lecție deschisă” pentru China. Beijingul trage concluzii cheie, se adaptează și modelează din mers planificarea unei invazii în Taiwan
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Știința explică de ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert
CONTROVERSĂ „După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan
17:05
„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan
EXCLUSIV Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
17:03
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
ECONOMIE Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
16:41
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
CONTROVERSĂ Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
16:24
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
CONTROVERSĂ Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
15:52
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul

Cele mai noi