Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un omagiu pe contul de X, la aflarea veștii despre moartea lui Brigitte Bardot, actrița simbol a Franței.

Emmanuel Macron a transmis un mesaj, în care, a elogiat-o pe actrița Brigitte Bardot, care a încetat din viață la 91 de ani.

„Filmele ei, vocea ei, celebritatea ei, inițialele ei, patimile ei, altruismul față de animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate. O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a emoționat. Plângem o legendă a secolului”, a afirmat președintele Franței.

În 1957, la vârsta de 23 de ani, Brigitte Bardot a intrat în istoria cinematografiei în filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, pelicula de referință al soțului ei, Roger Vadim. Senzualitatea explozivă a transformat-o într-un „sex-simbol” incontestabil.

Brigitte Bardot, „cea mai frumoasă femeie din lume”, după cum o numea presa vremii, a ales să părăsească lumina reflectoarelor în 1973, la apogeul celebrității. Brigitte și-a dedicat viața ocrotirii animalelor, însă nu a încetat niciodată să fie o figură controversată.

Controversele din jurul actriței

Pe lângă activismul pentru animale, Bardot a atras controverse. În ultimele decenii, a scris şi a vorbit despre politică în termeni care i-au adus condamnări pentru incitare la ură. Susţinerea ei faţă de formaţiuni de extremă dreaptă din Franţa şi declaraţiile sale despre imigranţi au polarizat opinia publică.