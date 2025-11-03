Într-o Românie în care tușele conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, instituția căsătoriei este sacră. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării – Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis – au fost familiști convinși și căsătoriți. Acum, România se confruntă cu o situație fără precedent. Atât Nicușor Dan, președintele țării, cât și premierul Ilie Bolojan sau vicepremierul Oana Gheorghiu preferă concubinajul. Mai mult, toți concubinii au averea la secret.
Gândul prezintă cele trei familii de „concubini” care conduc România de astăzi, iar „Era Concubinajului” vine la pachet și cu avantaje indiscutabile. Cu atât mai mult cu cât etica politică devine, astfel, doar o sintagmă lipsită de conținut.
În această „ecuație sentimentală” care ridică numeroase semne de întrebare există necunoscute care așteaptă răspunsuri.
Cum nu există relații oficializate prin căsătorie în niciunul dintre cele 3 cazuri – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, demnitari ai statului român -, partenerii de viață ai celor trei nu sunt obligați de lege să depună vreo declarație de avere.
Sunt într-o altă „casetă tehnică”, se poate spune, astfel că nelămuririle persistă.
De altfel, nici nu se știe cu exactitate unde lucrează acești concubini/concubine. În ultimă instanță, este vorba despe secretomanie, lipsă de transparență și avere la secret.
Ca modus operandi poate fi identificată deja „Metoda Concubinajului”, alături de ONG-uri care ar reprezenta, practic, aceeași rețea de propagandă, respectiv „Filiera Franceză”.
Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit Facultatea de Geografie din București, dar lucrează în alt domeniu, la compania franceză Renault.
Președintele Nicușor Dan a studiat în Franța, iar Franța a fost „arătată cu degetul” și acuzată de interferențe în alegerile prezidențiale din România, prin serviciile sale secrete, înainte ca fostul primar al Capitalei să preia fotoliul de la Cotroceni.
Cei doi trăiesc în concubinaj de peste 20 de ani.
Pe contul de Linkedin al Mirabelei Grădinaru apare menționat că aceasta este „team manager la Groupe Renault”.
Pe același cont de Linkedin se mai menționează că Mirabela Grădinaru – abilități de „management” și „public relations” – lucrează la Groupe Renault din anul 2016, iar anterior a fost „chef UET Documentation Tehnique” la Dacia (perioada iulie 2021 – aprilie 2016).
Salariul unui „Proxy Product Owner” într-o companie franceză este, în funcție de vechime, între 3000 și 5000 de euro pe lună.
Din funcția de primar al Capitalei, Nicușor Dan a încasat aproximativ 5000 de euro pe lună în ultimii 5 ani.
Una a fost de 660.000 lei, la care s-au adăugat rambursări oferite de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) de alte 660.000 lei, în perioada când Nicușor Dan a candidat la Primărie.
Când și-a depus candidatura pentru președinția României, Nicușor Dan depus, bineînțeles, și o declarație de avere.
A scris că deține un teren intravilan în Predeal – 7460 m² -, obținut în 2027 printr-un contract de vânzare-cumpărare. Nicușor Dan deține un autoturism Citroen, an de fabricație 1986, și are în cont, la Banca Comercială Română – 439.536,14 lei.
Nicușor Dan a mai specificat în declarația de avere că a oferit și un împrumut de 20.000 de euro.
Nicușor Dan are pe „umeri” și 3 credite, neachitate încă, în ciuda tuturor veniturilor financiare obținute în calitate de primar (lista poate fi citită AICI).
Dar marea „pasiune” a concubinei președintelui României – Prima Doamnă Concubină – o reprezintă ONG-urile.
Aceste ONG-uri înființate de Mirabela Grădinaru au fost implicate activ în lupta dusă de concubinul său, Nicușor Dan, împotriva așa-zișilor „rechini imobiliari” și a „mafiei imobiliare”.
Ioana, concubina lui Ilie Bolojan, este o asistentă medicală din Oradea, localitatea unde actualul premier al României a fost primar „cu repetiție” în perioada 2008–2020.
Partenera de viață a lui Ilie Bolojan lucrează la Spitalul CFR din Oradea.
După ce a fost căsătorit – timp de 20 de ani – cu Florentina Bolojan, cu care are și 2 fiice, Ilie Bolojan a reconsiderat, a divorțat în anul 2013 și-a „înnoit” viața sentimentală, dar sub formă de concubinaj.
Ilie Bolojan ar fi împreună cu concubina Ioana de aproximativ 3 ani și apărut, împreună, la mai multe evenimente. În data de 27 septembrie a acestui an, premierul Ilie Bolojan și concubina sa, Ioana, au apărut împreună la Blaj, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan.
Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit.
Atunci când a preluat șefia PNL, Ilie Bolojan a mers la un restaurant italienesc din Capitală, într-un cadru restrâns și atent securizat, alături de concubina Ioana și de un cuplu influent din zona de afaceri a sectorului imobiliar. CANCAN.RO a prezentat imagini și detalii în exclusivitate.
Ilie Bolojan și Ioana au fost acompaniați de magnatul imobiliarelor Ștefan Kopanyi, împreună cu soția lui, Francesca, un cuplu renumit în Oradea, prin prisma succesului de care se bucură în zona de real estate, succes pe care presa l-a atribuit, de-a lungul timpului, și actualului premier, fost lider local.
La plecare, cuplul a fost escortat prin spatele restaurantului, din motive de securitate și mai ales de discreție.
În declarația de avere depusă în luna ianuarie a acestui an – Ilie Bolojan era senator – acesta a scris că deține 2 terenuri, unul agricol și unul intravilan, primite ca moștenire, în localitatea Vadu Crișului din județul Bihor.
Ilie Bolojan a mai precizat în aceeași declarație de avere că deține și o casă de locuit – tot moștenire -, plus un apartament în Oradea, cumpărat în 2008.
Ilie Bolojan a mai precizat că deține și trei conturi bancare.
Suplimentar, Ilie Bolojan a dat și bani cu împrumut, la fel ca și Nicușor Dan. Aici lucrurile sunt clare, în sensul că Bolojan și-a împrumutat cu bani propriul partid – în baza Legii nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
Și Ilie Bolojan a primit donații, în campania electorală, de la 2 persoane fizice.
Cum nu a oficializat printr-un certificat de căsătorie relația cu concubina Ioana, veniturile acesteia rămân, deocamdată, un mister.
În ceea ce o privește pe Oana Gheorghiu – numită vicepremier de Ilie Bolojan, în pofida mesajelor anti-Trump pe care le-a postat în mediul online de-a lungul timpului (mai multe detalii AICI) -, acesta trăiește în concubinaj cu Corneliu State, manager pentru România al unei companii franceze – Sodipan, firmă intrată pe piața din România în anul 2004.
Oana Gheorghiu este co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, iar în declarația de avere – pe care a depus-o atunci când a fost numită membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate – l-a menționat și pe concubinul Corneliu State.
Acesta apare la categoria „bunuri imobile”, fiind deținătorul unei case – cumpărată în anul 2017 – care apare în declarația de avere a Oanei Gheorghiu.
Oana Gheorghiu, potrivit declarației de avere, deține 5 conturi – 2 la Banca Transilvania și 3 la ING Bank.
De la Asociația „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu – actual vicepremier al României – a încasat, în anul anterior, 264.863 lei.
Oana Gheorghiu a mai obținut și dividende – în valoare de 13.811 lei -, dar a încasat și bani din dobânzi, respectiv 2.006 lei.
Evident, și în acest caz, „Era Concubinajului” funcționează ca unsă. Nu sunt informații despre veniturile pe care le încasează Corneliu State, pentru că relația nu este oficializată printr-o căsătorie, iar într-un astfel de caz dispare obligativitatea declarării veniturilor soțului sau soției.
În astfel de condiții, „concubinajul la vârful puterii” – Nicușor Dan/Mirabela Năstase, Ilie Bolojan/Ioana, Oana Gheorghiu/Corneliu State – dă naștere unor semne de întrebare firești, iar „secretizarea” averii – printr-un astfel de modus operandi – este, cel puțin deocamdată, un succes.
RECOMANDAREA AUTORULUI: