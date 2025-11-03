Într-o Românie în care tușele conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, instituția căsătoriei este sacră. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării – Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis – au fost familiști convinși și căsătoriți. Acum, România se confruntă cu o situație fără precedent. Atât Nicușor Dan, președintele țării, cât și premierul Ilie Bolojan sau vicepremierul Oana Gheorghiu preferă concubinajul. Mai mult, toți concubinii au averea la secret.

Patriarhia Română a susținut, de mult timp, că instituționalizarea unei forme alternative de familie este contrară credinței creștine și tradiției poporului român, cu posibile consecințe grave pentru viața morală, familială și socială a acestuia.

„Din punct de vedere creștin, dar și constituțional, cu excepția adopției și a înrudirii de sânge, familia se naște exclusiv prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Parteneriatul civil nu ar face decât să încurajeze concubinajul și să deresponsabilizeze pe cei doi parteneri în detrimentul mamei și al copilului”, transmiteau reprezentanții BOR

Personajele influente din scenariu

Gândul prezintă cele trei familii de „concubini” care conduc România de astăzi, iar „Era Concubinajului” vine la pachet și cu avantaje indiscutabile. Cu atât mai mult cu cât etica politică devine, astfel, doar o sintagmă lipsită de conținut.

Cazul 1 – Președintele Nicușor Dan și concubina sa, Mirabela Grădinaru;

În această „ecuație sentimentală” care ridică numeroase semne de întrebare există necunoscute care așteaptă răspunsuri.

Cum nu există relații oficializate prin căsătorie în niciunul dintre cele 3 cazuri – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, demnitari ai statului român -, partenerii de viață ai celor trei nu sunt obligați de lege să depună vreo declarație de avere.

Sunt într-o altă „casetă tehnică”, se poate spune, astfel că nelămuririle persistă.

Ce averi au concubinii?

Concubinele fac parte din ONG-uri, dar nu știe nimeni ce „rețetă financiară” au respectivele organizații non-guvernamentale și ce încasări au.

„Filiera Franceză”

De altfel, nici nu se știe cu exactitate unde lucrează acești concubini/concubine. În ultimă instanță, este vorba despe secretomanie, lipsă de transparență și avere la secret.

Ca modus operandi poate fi identificată deja „Metoda Concubinajului”, alături de ONG-uri care ar reprezenta, practic, aceeași rețea de propagandă, respectiv „Filiera Franceză”.

Mirabela Grădinaru – concubina a lui Nicușor Dan – lucrează la o companie franceză – Groupe Renault – și este o adevărată „specialistă” în înființarea de ONG-uri.

– concubina a lui Nicușor Dan – lucrează la o companie franceză – Groupe Renault – și este o adevărată „specialistă” în înființarea de ONG-uri. Corneliu State, concubinul vicepremierului Oana Gheorghiu, lucrează tot la o companie franceză – Sodipan, firmă intrată pe piața din România în anul 2004.

Cazul 1. Concubinii Nicușor Dan – președintele României – și Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit Facultatea de Geografie din București, dar lucrează în alt domeniu, la compania franceză Renault.

Președintele Nicușor Dan a studiat în Franța, iar Franța a fost „arătată cu degetul” și acuzată de interferențe în alegerile prezidențiale din România, prin serviciile sale secrete, înainte ca fostul primar al Capitalei să preia fotoliul de la Cotroceni.

Cei doi trăiesc în concubinaj de peste 20 de ani.

Mirabela Grădinaru – „team manager la Groupe Renault”

Pe contul de Linkedin al Mirabelei Grădinaru apare menționat că aceasta este „team manager la Groupe Renault”.

Pe același cont de Linkedin se mai menționează că Mirabela Grădinaru – abilități de „management” și „public relations” – lucrează la Groupe Renault din anul 2016, iar anterior a fost „chef UET Documentation Tehnique” la Dacia (perioada iulie 2021 – aprilie 2016).

Salariul unui „Proxy Product Owner” într-o companie franceză este, în funcție de vechime, între 3000 și 5000 de euro pe lună.

Ce venituri cumulează Nicușor Dan și concubina Mirabela Grădinaru

Din funcția de primar al Capitalei, Nicușor Dan a încasat aproximativ 5000 de euro pe lună în ultimii 5 ani.

Împreună, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan ar avea, pentru bugetul lunar al familiei – aproximativ 10.000 euro.

Averea lui Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, se situa la circa 440.000 de lei.

În anul 2024 a primit donații de 1.100.000 lei.

Una a fost de 660.000 lei, la care s-au adăugat rambursări oferite de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) de alte 660.000 lei, în perioada când Nicușor Dan a candidat la Primărie.

Averea lui Nicușor Dan, președinte cu datorii

Când și-a depus candidatura pentru președinția României, Nicușor Dan depus, bineînțeles, și o declarație de avere.

A scris că deține un teren intravilan în Predeal – 7460 m² -, obținut în 2027 printr-un contract de vânzare-cumpărare. Nicușor Dan deține un autoturism Citroen, an de fabricație 1986, și are în cont, la Banca Comercială Română – 439.536,14 lei.

Nicușor Dan a mai specificat în declarația de avere că a oferit și un împrumut de 20.000 de euro.

Nicușor Dan are pe „umeri” și 3 credite, neachitate încă, în ciuda tuturor veniturilor financiare obținute în calitate de primar (lista poate fi citită AICI).

ONG-urile, marea pasiune a concubinei lui Nicușor Dan

Dar marea „pasiune” a concubinei președintelui României – Prima Doamnă Concubină – o reprezintă ONG-urile.

Aceste ONG-uri înființate de Mirabela Grădinaru au fost implicate activ în lupta dusă de concubinul său, Nicușor Dan, împotriva așa-zișilor „rechini imobiliari” și a „mafiei imobiliare”.

Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural ;

; Asociația SOS Orașul , înființată la Cluj;

, înființată la Cluj; Mirabela Gradinaru Mirabela Grădinaru este și membru co-fondator al asociației „Salvați Bucureștiul”, alături de Nicușor Dan.

Cazul 2. Ilie Bolojan – premierul României – și concubina cu care se afișează la evenimente

Ioana, concubina lui Ilie Bolojan, este o asistentă medicală din Oradea, localitatea unde actualul premier al României a fost primar „cu repetiție” în perioada 2008–2020.

Partenera de viață a lui Ilie Bolojan lucrează la Spitalul CFR din Oradea.

După ce a fost căsătorit – timp de 20 de ani – cu Florentina Bolojan, cu care are și 2 fiice, Ilie Bolojan a reconsiderat, a divorțat în anul 2013 și-a „înnoit” viața sentimentală, dar sub formă de concubinaj.

Ilie Bolojan ar fi împreună cu concubina Ioana de aproximativ 3 ani și apărut, împreună, la mai multe evenimente. În data de 27 septembrie a acestui an, premierul Ilie Bolojan și concubina sa, Ioana, au apărut împreună la Blaj, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan.

Prima lor apariție publică a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia.

Tradiția ortodoxă prevede ca nașii să fie căsătoriți religios

Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit.

Atunci când a preluat șefia PNL, Ilie Bolojan a mers la un restaurant italienesc din Capitală, într-un cadru restrâns și atent securizat, alături de concubina Ioana și de un cuplu influent din zona de afaceri a sectorului imobiliar. CANCAN.RO a prezentat imagini și detalii în exclusivitate.

Ilie Bolojan și Ioana au fost acompaniați de magnatul imobiliarelor Ștefan Kopanyi, împreună cu soția lui, Francesca, un cuplu renumit în Oradea, prin prisma succesului de care se bucură în zona de real estate, succes pe care presa l-a atribuit, de-a lungul timpului, și actualului premier, fost lider local.

La plecare, cuplul a fost escortat prin spatele restaurantului, din motive de securitate și mai ales de discreție.

În declarația de avere depusă în luna ianuarie a acestui an – Ilie Bolojan era senator – acesta a scris că deține 2 terenuri, unul agricol și unul intravilan, primite ca moștenire, în localitatea Vadu Crișului din județul Bihor.

Ilie Bolojan a mai precizat în aceeași declarație de avere că deține și o casă de locuit – tot moștenire -, plus un apartament în Oradea, cumpărat în 2008.

Ilie Bolojan a mai precizat că deține și trei conturi bancare.

Suplimentar, Ilie Bolojan a dat și bani cu împrumut, la fel ca și Nicușor Dan. Aici lucrurile sunt clare, în sensul că Bolojan și-a împrumutat cu bani propriul partid – în baza Legii nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Și Ilie Bolojan a primit donații, în campania electorală, de la 2 persoane fizice.

130.000 lei.

226.450 lei.

Potrivit declarației de avere, Ilia Bolojan a încasat în anul anterior o indemnizație de 213. 639 lei, a mai obținut 3.120 euro din închirirea unui apartament, plus 900 lei subvenție teren agricol de la APIA.

De la Ministerul Finanțelor – Comisia Împrumuturi -, Ilie Bolojan a mai încasat o indemnizație de 15.576 lei.

Cum nu a oficializat printr-un certificat de căsătorie relația cu concubina Ioana, veniturile acesteia rămân, deocamdată, un mister.

Cazul 3. Concubinii Oana Gheorghiu – vicepremier al României – și Corneliu State

În ceea ce o privește pe Oana Gheorghiu – numită vicepremier de Ilie Bolojan, în pofida mesajelor anti-Trump pe care le-a postat în mediul online de-a lungul timpului (mai multe detalii AICI) -, acesta trăiește în concubinaj cu Corneliu State, manager pentru România al unei companii franceze – Sodipan, firmă intrată pe piața din România în anul 2004.

Firma este specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare.

Domeniile de expertiză sunt izolații frigorifice și camere sterile pentru industria petrochimică, izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri, camere sterile pentru industria nucleară, izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri.

Oana Gheorghiu este co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, iar în declarația de avere – pe care a depus-o atunci când a fost numită membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate – l-a menționat și pe concubinul Corneliu State.

Acesta apare la categoria „bunuri imobile”, fiind deținătorul unei case – cumpărată în anul 2017 – care apare în declarația de avere a Oanei Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, potrivit declarației de avere, deține 5 conturi – 2 la Banca Transilvania și 3 la ING Bank.

De la Asociația „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu – actual vicepremier al României – a încasat, în anul anterior, 264.863 lei.

Oana Gheorghiu a mai obținut și dividende – în valoare de 13.811 lei -, dar a încasat și bani din dobânzi, respectiv 2.006 lei.

Evident, și în acest caz, „Era Concubinajului” funcționează ca unsă. Nu sunt informații despre veniturile pe care le încasează Corneliu State, pentru că relația nu este oficializată printr-o căsătorie, iar într-un astfel de caz dispare obligativitatea declarării veniturilor soțului sau soției.

În astfel de condiții, „concubinajul la vârful puterii” – Nicușor Dan/Mirabela Năstase, Ilie Bolojan/Ioana, Oana Gheorghiu/Corneliu State – dă naștere unor semne de întrebare firești, iar „secretizarea” averii – printr-un astfel de modus operandi – este, cel puțin deocamdată, un succes.

