Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”

În acest Crăciun, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani de Revelion, Marius Urzică, singurul campion olimpic la gimnastică din România, a ales să-și petreacă sfânta sărbătoare a Crăciunului împreună cu familia, la hotelul ” Iaki” din Constanța.

O locație patronată de Gheorghe Hagi. „Este al patrulea an în care mergem la „Iaki”. Până acum am mers doar de Revelion. Acum este pentru prima dată când mergem de Crăciun.

Este o locație minunată în care ne simțim excelent. Serviciile oferite sunt la cel mai înalt standard”, și-a motivat Marius Urzică alegerea făcută.

De Revelion, familia Urzică se va afla în București. „De Revelion vom fi acasă, după care vom pleca într-un scurt cantonament montan la Cheile Grădiștei”, a precizat medaliatul cu aur de la Jocurile Olimpice de la Sydney. Marius se ocupă și de pregătirea băiatului său, Alexandru, considerat cel mai talentat gimnast al României, la vârsta lui de 14 ani.

„Aș putea spunea că anul 2025 a fost unul foarte bun pentru el. A cucerit 5 medalii la Balcaniadă spre deosebire de una singură în 2024. Evoluția lui este una în creștere semnificativă, lucru care nu poate decât să mă bucure. Sper ca și la capitolul sănătate să stea foarte bine în anul 2026″, a mai adăugat Urzică.

Și-a propus să-i arate sala trofeelor cucerite de Gică Hagi

În următoarea vacanță pe care o va face la hotelul „Iaki”, Marius Urzică și-a propus să-i arate lui Alex sala trofeelor cucerite de-a lungul anilor de către Gică Hagi.

„Știu că are la „Iaki” o sală special amenajată în care sunt expuse o parte dintre trofeele lui și multe tricouri ale echipelor pentru care a jucat. Nu am ajuns încă acolo dar cu siguranță nu vom rata o astfel de ocazie când vom ajunge din nou acolo”, a mai punctat Urzucă.

S-au întâlnit prima dată în 1994

Marius Urzică și-a amintit faptul că prima întâlnire pe care a avut-o cu Gică Hagi a fost în anul 1994.

„Atunci el obținea titlul de cel mai bun sportiv al României. A fost prima dată când am stat de vorbă. Au urmat și alte evenimente importante la care ne-am văzut. Am povestit mult. Este un om fascinant. Interesat de tot ceea ce înseamnă sport”, a încheiat Urzică.