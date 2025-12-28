Prima pagină » Justiție » Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție încălcând legea”

Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție încălcând legea”

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 14:55, Justiție
Avocatul Toni Neacșu a explicat gestul judecătorilor Curții Constituționale a României, de a amâna decizia cu privire la pensia magistraților.

Toni Neacșu a menționat că, în cadrul ședinței de duminică 28 decembrie, cinci dintre magistrați ar fi pus presiune asupra celui de-al șaselea, pentru a lua o decizie, ceea ce resprezintă o „încălcare a legii”.

O parte majoritară dintre judecători ar fi dorit să dea un aviz favorabil pe legea pensiilor magistrații, sub argumentul că „un aviz pozitiv ar fi constituțional”

„Din punct de vedere procedural, ce se întâmplă acum la CCR are urmatoarele explicații:

– potrivit legii, dacă cel puțin 3 judecatori ai CCR (o treime) solicită amânarea pronunțării, atunci această amânare e obligatorie (art. 58 alin 3 din Legea 47/1992). Legea nu spune cât, amânarea poate fi și de pe o zi pe alta.

– știm că o astfel de cerere de amânare a fost respinsă, deși ar fi fost obligatorie, ceea ce înseamnă că majoritatea de cel puțin 5 judecători încearcă sa impună astăzi o soluție, încălcând legea, aceasta neputând fi decât aceea de trecere a legii ca fiind constituțională, pentru că altfel nu ar exista motivul încălcării legii și practicilor CCR.

– totuși, o decizie nu poate fi luată astăzi decât dacă la ședință participă cel puțin 6 judecatori (adică 2/3), în caz contrar cauza amânându-se la alt termen. Dacă 4 judecători au ieșit din sală și nu vor reveni atunci cauza se va amâna.

-legea, ca să producă efecte, trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Ca să intre în vigoare la 1.01.2026 aceasta trebuie publicată în Monitorul Oficial până mâine la ora 12 noaptea.

CCR a amânat decizia pentru ziua de luni

Curtea Constituțională a României a decis, astăzi, să amâne decizia pe noua modificare a legii privind pensiile speciale ale magistraților, după ce o parte din judecătorii CCR care se opuneau legii au părăsit sala de ședință pentru o pauză și nu s-au mai întors.

Astfel, ședința Curții a rămas fără cvorum iar noul termen pentru discutarea constituționalității legii a fost stabilit pentru mâine.

Potrivit surselor Gândul, nici mâine nu este clar dacă ședința CCR în care ar trebui să se discute legea va avea cvorum sau nu.

Cele mai noi