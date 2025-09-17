Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a vorbit despre vizita promisă la Casa Albă a președintelui Nicușor Dan. Acesta a comentat situația într-o notă umoristică, punând accentul pe faptul că președintele își dorește să se întâlnească cu Trump, doar că anumite conjuncturi nu-i permit. Călinescu a completat întregul moment fredonând o strofă personalizată din cântecul pentru copii – „În pădurea cu alune”. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nicușor ar vrea, săracul, să se întâlnească cu Trump. La ultima întâlnire a zis că în ianuarie, el zice, cred că o să mă duc la Casa Albă. În pădurea cu alune, fac o casă, trei pitici. Deci o să-i facă SPP-ul o casă mică, albă, și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă. Și o să-i facă un Trump mic. Ați văzut că știe exact tot ce va face în vizita cu Trump, dar nu știe când merge. Dar știe ce vrea să-i spună, pe cine să ia. Mai trebuie să spună că am mapa pregătită, dar nu știu în ce birou stau, știi?,” a spus Călinescu.