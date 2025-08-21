Florin Călinescu: „România nu poate fi condusă spre dezastru decât de cinci vicepremieri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Florin Călinescu a făcut un comentariu ironic cu privire la inutila multitudine a funcțiilor guvernamentale, cu scopul mulțumirii tuturor partidelor de la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Florin Călinescu începe prin a critica structura guvernamentală actuală, dar și metehna numirilor politice politic din România. Acesta consideră absurda distribuire în mod excesiv a funcțiilor publice de conducere, făcând referire la numărul record de vicepremieri din acest an, sugerând că nu are alt scop decât mulțumirea partidelor politice

„Deci el este premierul României, nu? Și-a distribuit și funcția de vicepremier. Bă, cum să fii premierul României oficial? Deci România nu poate fi condusă spre dezastru decât de cinci vicepremieri. Că aici, problemele au fost cu vicepremierii. Acum s-a eliberat un post. Acum, întrebarea mea se duce mai departe: banii acelui vicepremier… Dar cum adică să faci o problemă de stat din alocarea ședințelor? Nu, eventual poți să zici direct: „Sunt premierul României.” De ce-ți mai trebuie vicepremier? Hai că miniștrii, mai zici. Că România, oricum, nu trebuie și vicepremier.”

Călinescu face o paralelă sarcastică între regimul actual și cel comunist, vremuri în care, spune el, un singur om lua deciziile în stat.