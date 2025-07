Florin Cîțu, despre strategia Guvernului Bolojan: „Este o condamnare a României la o perioadă lungă de revenire”

Prezent la emisiunea „Ai aflat? Cu Ionuț Cristache”, fostul premier liberal Florin Cîțu a declarat că actuala strategie a Guvernului de scădere a deficitului prin creștere de taxe este o condamnare a României.

„Problema noastră ca societate este unde mergem și care sunt așteptările. Este complicat să crezi, și să nu ne mai uităm la Grecia, ci la România în 2010, că o strategie, cu o economie care nu are o creștere economică, pe zero, în care consumul este la pământ, propui o strategie de scădere a deficitului prin creștere de taxe și de TVA care afectează consumul și apoi să crezi că îți vei reveni. Este o strategie care condamnă România, așa cum a condamnat-o în 2010, la o perioadă lungă de revenire”, a declarat Florin Cîțu la „Ai aflat? Cu Ionuț Cristache”

Florin Cîțu: „Am pierdut investiții străine directe”

Fostul premier mai spune că ar fi fost indicat ca Guvernul să aleagă doar varianta reducerii de cheltuieli.

„Dacă Guvernul alegea doar varianta reducerii de cheltuieli, și asta nu o spun eu, o spun toate studiile, revenirea era mai rapidă (…) Ceea ce face România din 2022 este o strategie greșită. Plus că am pierdut investiții străine directe. Astăzi avem sub 3 miliarde de euro pe an investiții directe (…) nu se poate să nu învățăm lecțiile”, a mai declarat Florin Cîțu.

