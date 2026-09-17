Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 18 septembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 18 septembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 18 septembrie, de la ora 15.00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 14 – 17 septembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Răzvan Dumitrescu, Ciprian Ciucu și Doru Buşcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
18:15
De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
EXCLUSIV Cine pierde și cine câștigă din alegerile anticipate. Doru Bușcu: Trebuie să pui capăt acestei agonii
16:55
Cine pierde și cine câștigă din alegerile anticipate. Doru Bușcu: Trebuie să pui capăt acestei agonii
EXCLUSIV Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
15:48
Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
EXCLUSIV Ciucu vrea al doilea mandat în fruntea Primăriei Capitalei: Vă zic, va merita așteptarea
12:17
Ciucu vrea al doilea mandat în fruntea Primăriei Capitalei: Vă zic, va merita așteptarea
EXCLUSIV Locul inedit din București care se va deschide vineri. Ciprian Ciucu, primar general: „De pe Insula Lacul Morii poți să vezi pe apă și apusul și răsăritul”
07:00
Locul inedit din București care se va deschide vineri. Ciprian Ciucu, primar general: „De pe Insula Lacul Morii poți să vezi pe apă și apusul și răsăritul”
EXCLUSIV Ciucu anunță ce se întâmplă la Timișoara după ce Fritz își termină mandatul: E un test pentru o posibilă alianță electorală PNL – USR
19:20
Ciucu anunță ce se întâmplă la Timișoara după ce Fritz își termină mandatul: E un test pentru o posibilă alianță electorală PNL – USR
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
AUR suspectează tentative de furt de identitate după protestul fermierilor: „Solicităm autorităților să verifice întreaga situație”
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
18:23
Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
REACȚIE Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”
18:22
Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”
FLASH NEWS USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene
18:20
USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene
DIPLOMAȚIE Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
18:14
Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
FLASH NEWS Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
17:59
Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex
17:59
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex

Cele mai noi

Trimite acest link pe