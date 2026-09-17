Prima pagină » Actualitate » Locul inedit din București care se va deschide vineri. Ciprian Ciucu, primar general: „De pe Insula Lacul Morii poți să vezi pe apă și apusul și răsăritul”

Locul inedit din București care se va deschide vineri. Ciprian Ciucu, primar general: „De pe Insula Lacul Morii poți să vezi pe apă și apusul și răsăritul”

Nicolae Oprea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că Insula Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei, care a fost reabilitată și se va redeschide vineri, pe 18 septembrie, „va fi un loc de referință în București”, unde se vor admira pe lac atât răsăritul, cât și apusul.

 „Este vorba de primul concurs internațional de soluții organizat în București pe care l-am inițiat, iar acum Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, îl finalizează. Insula Lacul Morii va deveni un loc de referință în București, în care poți să vezi pe lac și apusul și răsăritul.

Este un proiect finanțat din bani europeni. Marele câștig care este? Era un mal înalt, fără acces la apă. Acum, oamenii vor avea acces la apă și vor putea face plajă pe iarbă”, a precizat Ciprian Ciucu în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache.

Ciprian Ciucu: Pe Lacul Morii se va putea merge cu ambarcațiuni

Potrivit edilului general, pe Lacul Morii se va putea merge cu ambarcațiuni fără motor.

„Pe Lacul Morii se va putea merge, pe propria răspundere, cu ambarcațiuni (fără motor – n.r.). Avem acele pontoane, se va putea face caiac-canoe. De acum va fi acces la apă de pe insula”, a mai precizat Ciprian Ciucu în emisiunea găzduită de Gândul.

Insula Lacul Morii a intrat în reabilitare în februarie 2025, aceasta urmând să aibă plajă, insule plutitoare, pontoane pentru sporturi nautice și vegetație luxuriantă. Valoarea lucrărilor se ridică la 58,9 milioane de lei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVITATE Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
07:00
Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
EXCLUSIV Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
05:00
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
NEWS ALERT Judecătoria Sectorului 1 îi plasează în arest la domiciliu pe patru dintre cei cinci reținuți după violențele din Piața Victoriei. Un singur „fermier” arestat preventiv
00:21
Judecătoria Sectorului 1 îi plasează în arest la domiciliu pe patru dintre cei cinci reținuți după violențele din Piața Victoriei. Un singur „fermier” arestat preventiv
CONTROVERSĂ Fostul purtător de cuvânt al lui Zelenski acuză că i-a fost interzis un discurs în Parlamentul European, la cererea președintelui ucrainean
22:07
Fostul purtător de cuvânt al lui Zelenski acuză că i-a fost interzis un discurs în Parlamentul European, la cererea președintelui ucrainean
INEDIT Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
21:28
Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
FLASH NEWS Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
21:23
Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
Mediafax
Shakira dă Madridul peste cap: 600.000 de oameni și hoteluri de 340 de euro
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
„Apocalipsa britanică”, explicată de un politolog român de la Londra: „Sunt zone de o sărăcie lucie”
Mediafax
SUA, la un pas de a adopta NOI SANCȚIUNI împotriva Kremlinului. Proiectul a ajuns pe masa lui Trump
Click
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Omul care a învins cancerul şi a făcut înconjurul istoric al lumii cu barca
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
NEGOCIERI Nicușor Dan, consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Ziua în care se poate decide soarta noului Guvern
06:00
Nicușor Dan, consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Ziua în care se poate decide soarta noului Guvern
ECONOMIE Rezerva Federală din SUA a crescut dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Cum este afectată economia României
23:49
Rezerva Federală din SUA a crescut dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Cum este afectată economia României
FLASH NEWS Experimentul revoluționar al unui cercetător român la Stanford ar putea vindeca boli grave. A reușit să transplanteze țesut cerebral uman la șoareci
23:24
Experimentul revoluționar al unui cercetător român la Stanford ar putea vindeca boli grave. A reușit să transplanteze țesut cerebral uman la șoareci
FLASH NEWS România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
22:40
România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
EXCLUSIV Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
22:25
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
INEDIT Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
21:39
Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit

Cele mai noi

Trimite acest link pe