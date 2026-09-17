Invitat la „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că Insula Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei, care a fost reabilitată și se va redeschide vineri, pe 18 septembrie, „va fi un loc de referință în București”, unde se vor admira pe lac atât răsăritul, cât și apusul.

„Este vorba de primul concurs internațional de soluții organizat în București pe care l-am inițiat, iar acum Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, îl finalizează. Insula Lacul Morii va deveni un loc de referință în București, în care poți să vezi pe lac și apusul și răsăritul.

Este un proiect finanțat din bani europeni. Marele câștig care este? Era un mal înalt, fără acces la apă. Acum, oamenii vor avea acces la apă și vor putea face plajă pe iarbă”, a precizat Ciprian Ciucu în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache.

Ciprian Ciucu: Pe Lacul Morii se va putea merge cu ambarcațiuni

Potrivit edilului general, pe Lacul Morii se va putea merge cu ambarcațiuni fără motor.

„Pe Lacul Morii se va putea merge, pe propria răspundere, cu ambarcațiuni (fără motor – n.r.). Avem acele pontoane, se va putea face caiac-canoe. De acum va fi acces la apă de pe insula”, a mai precizat Ciprian Ciucu în emisiunea găzduită de Gândul.

Insula Lacul Morii a intrat în reabilitare în februarie 2025, aceasta urmând să aibă plajă, insule plutitoare, pontoane pentru sporturi nautice și vegetație luxuriantă. Valoarea lucrărilor se ridică la 58,9 milioane de lei.