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Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR

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Invitat la Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit în exclusivitate despre consultările pentru desemnarea unui premier care au avut loc astăzi la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu spune că percepția lui Nicușor Dan asupra alegerilor anticipate s-a modificat și că acesta nu mai respinge cu vehemență această variantă. Prim-vicepreședintele AUR crede și că oricine va fi desemnat astăzi ca premier nu va reuși să adune suficiente voturi în Parlament ca să facă guvern. Întrebat dacă la consultările de astăzi s-a deschis vreo portiță de intrare la guvernare pentru AUR, Dan Dungaciu a spus că partidul nu a primit o astfel de invitație. Emisiunea poate fi urmărita aici.

„Și totuși ceva s-a modificat. Cel puțin percepția Cotroceniului că alegerile anticipate sunt o opțiune. (…) Alegerile anticipate nu mai sunt respinse cu aceeași vehemență. Am avut o discuție inclusiv despre asta la Cotroceni. (..) Noi am dat argumentele pentru anticipate și aceste argumente au fost receptate. Am avut senzația certă că respingerea ideii de anticipate nu s-a mai făcut în niciun caz cu aceeași vehemență cu care această idee era respinsă cu o lună, două, trei în urmă”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Dan Dungaciu susține că oricine ar fi desemnat va cădea la votul Parlamentului. Nicușor Dan ia în calcul și această posibilitate

Întrebat cu ce impresii a rămas după negocierile de la Palatul Cotroceni, Dan Dungaciu a spus că este sigur că numele vehiculate în aceste zile în presă, ca Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu au nicio șansă să obțină o majoritate parlamentară care să ducă la învestirea unui Guvern. Tot el a adăugat și faptul că Nicușor Dan ar lua în calcul această posibilitate.

„Suntem aproape siguri că nu va exista o majoritate în jurul niciunui nume cares-a discutat sau care nu s-a discutat în presă zilele acestea(…) Asta a fost senzația pe care am avut-o. Senzația pe care am avut-o a fost dublată de faptul că și președintele are în minte o asemenea posibilitate.”, a concluzionat Dan Dungaciu. 

Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament s-au prezentat astăzi la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Partidele parlamentare și-au exprimat pozițiile, formațiunea SOS fiind singura care nu s-a prezentat la negocieri. Președintele României va susține o conferință de presă astăzi, de la ora 17:00. Șeful statului este așteptat să desemneze noul premier. Vezi aici principalele declarații.

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