Crescătorii de ovine ar putea avea acces, din această toamnă, la o nouă linie de finanțare destinată investițiilor în biosecuritatea fermelor. Sprijinul poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, cu o intensitate a finanțării de 90% din fonduri europene. Contribuția proprie ar urma să fie de 10%, potrivit viceprim-ministrului și ministrului interimar al agriculturii, Tánczos Barna, informează AGRO TV.

Tánczos Barna a anunțat că Ministerul Agriculturii pregătește o măsură dedicată crescătorilor de ovine, în cadrul intervenției DR-21. Scopul este sprijinirea fermierilor pentru investițiile necesare respectării cerințelor de biosecuritate.

„Pregătim și pentru oieri o măsură specială, DR-21, pentru a-i pregăti să facă față măsurilor de biosecuritate care trebuie respectate și trebuie să fie și susținute de minister. Fonduri europene 90%, 10% din partea beneficiarului”, a mai spus Tánczos Barna la AGRO TV.

Ce investiții ar putea fi finanțate

Noua linie de finanțare ar putea acoperi investiții care permit izolarea rapidă a animalelor bolnave sau suspecte de boală și separarea acestora de restul efectivului. Printre investițiile menționate de ministrul agriculturii se află unități pentru izolarea și adăpostirea animalelor bolnave, echipamente pentru identificarea și carantinarea animalelor, precum și alte dotări necesare pentru managementul efectivelor și respectarea condițiilor de biosecuritate.

„Pot cumpăra unități de izolare sau de adăpostire a animalelor bolnave sau cu suspiciuni de boală, deci să poată să separe animalele bolnave de cele sănătoase și să poată să respecte condițiile de biosecuritate”, a explicat ministrul.

Valoarea maximă a sprijinului anunțat este de 50.000 de euro pentru un beneficiar. În cazul unei finanțări de 90%, fermierul ar urma să asigure 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Linia de finanțare, pregătită pentru luna octombrie

Ministerul Agriculturii pregătește în prezent documentele și procedurile necesare pentru lansarea intervenției. Potrivit lui Tánczos Barna, etapele care țin de Autoritatea de Management și Comitetul de Monitorizare ar trebui să fie finalizate în jurul datei de 21 septembrie.

Ulterior, ghidul solicitantului va intra în consultare publică. Deschiderea efectivă a liniei de finanțare este prevăzută pentru luna octombrie.

Măsura este pregătită în contextul problemelor sanitar-veterinare cu care s-a confruntat sectorul ovin și al cerințelor privind consolidarea măsurilor de biosecuritate în ferme.