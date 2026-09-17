Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și-a prezentat demisia, joi, după ce blocul de dreapta aflat la guvernare în țară a fost învins, la limită, de opoziția de centru-stânga în cadrul alegerilor parlamentare care au avut loc duminică, 13 septembrie, relatează BBC.

El a făcut acest anunț într-o postare pe rețelele de socializare, joi după-amiază, după ce rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică au arătat că o diferență de aproximativ 50.000 de voturi separa cele două blocuri.

Partidele de opoziție, conduse de social-democrata Magdalena Andersson, par să obțină acum o majoritate de 176 de locuri din totalul de 349 ale parlamentului suedez (Riksdag).

Kristersson a fost susținut în Guvern de Partidul Democraților Suedezi (SD), o formațiune de extremă dreapta, anti-imigrație, și le-a promis acestora posturi în cabinet în cazul în care ar fi câștigat alegerile.

Conform datelor furnizate de Autoritatea Electorală Suedeză, blocul său de dreapta pare să obțină 173 de locuri în Riksdag.

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Rezultatele vor fi supuse unei certificări oficiale în zilele următoare și se preconizează că vor fi definitive în acest weekend.

În Suedia există două blocuri politice majore – cu patru partide de dreapta și patru de stânga –, astfel încât suedezii sunt obișnuiți cu guvernele de coaliție și cu cele minoritare.

După demisia unui prim-ministru, președintele Riksdagului poartă discuții cu toate partidele pentru a propune un candidat la funcția de prim-ministru, care este apoi supus votului deputaților.

„Acum, președintele Camerei Reprezentanților va conduce următoarea etapă a procesului de formare a unui nou guvern. Prin prezenta, solicit să fiu eliberat din funcția de prim-ministru pentru a permite ca acest proces să înceapă imediat”, se arată în declarația lui Kristersson. Într-un discurs publicat pe Instagram, Andersson a afirmat: „Poporul suedez a votat pentru o nouă direcție a țării noastre”.

Social-democrații au condus în mod constant guvernele suedeze începând cu cel de-al Doilea Război Mondial și au reprezentat forța politică dominantă a țării pe parcursul unei mari părți a secolului trecut.

Se preconizează că liderul lor, Magdalena Andersson, va reveni la putere după patru ani petrecuți în opoziție și a inițiat discuții cu celelalte partide de opoziție – Partidul de Stânga, Partidul de Centru și Partidul Verde – în vederea formării unui guvern.

Însă negocierile s-ar putea prelungi din cauza diferențelor majore dintre partide cu privire la chestiuni precum impozitele.

După alegerile din 2022 din Suedia, a fost nevoie de 37 de zile pentru formarea unui guvern, în timp ce în 2018 au fost necesare 134 de zile.

În declarația sa de demisie, Kristersson a afirmat că opoziția se confruntă cu condiții „complicate” pentru formarea viitorului guvern, „deoarece diversele declarații ale partidelor înainte de ziua alegerilor ar putea constitui obstacole”.

Blocul de dreapta este format din Partidul Moderat al lui Kristersson, precum și din SD, Creștin-Democrați și Liberali.